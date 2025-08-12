HomeLibriFrangipane, Pane dell'Anno: un inno al grano siciliano

Frangipane, Pane dell’Anno: un inno al grano siciliano

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Libri
Articolo precedente
Mortadella Bologna IGP: Crescita a Due Cifre e Successo all’Estero
Articolo successivo
Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Frangipane: un inno al grano siciliano e all’arte della panificazione, eletto Pane dell’AnnoRoma – Un profumo intenso di grano antico, un impasto paziente e una storia radicata nel territorio: è questa la quintessenza che ha consacrato il pane di Frangipane forno e cucina, di Milazzo (Messina), come Pane dell’Anno nella settima edizione della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026, prestigiosa pubblicazione curata dal Gambero Rosso. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito dei Premi Speciali, celebra non solo un prodotto eccellente, ma un approccio filosofico alla panificazione che guarda al futuro onorando le tradizioni.Frangipane non è semplicemente un forno; è un laboratorio di sapori, un luogo dove la passione per il pane si traduce in una ricerca costante di qualità. La filosofia aziendale ruota attorno alla valorizzazione del grano siciliano, varietà autoctone spesso dimenticate o sottoutilizzate nell’industria alimentare moderna. L’azienda recupera e coltiva grani antichi come il Tumminia, il Bianco di Cutro e il Russello, varietà che conferiscono al pane profili aromatici unici, una crosta rustica e una mollica alveolata dal sapore intenso e persistente.L’impegno di Frangipane va oltre la scelta delle materie prime. L’impasto è realizzato con lievito madre, un organismo vivo che trasforma gli amidi del grano in zuccheri, rendendo il pane più digeribile e digrignando la sua complessità aromatica. I tempi di lievitazione sono lunghi, a volte superiori alle 24 ore, un processo che permette al pane di sviluppare una struttura interna complessa e di esaltare al massimo le caratteristiche del grano utilizzato. Il riconoscimento del Gambero Rosso non è solo un attestato di merito per Frangipane, ma un segnale importante per tutto il settore della panificazione artigianale italiana. Sottolinea l’importanza di riscoprire le varietà di grano locali, di adottare tecniche di panificazione tradizionali e di valorizzare il ruolo del panettiere come custode di un patrimonio culturale ed enogastronomico inestimabile.Il pane di Milazzo, con la sua storia e il suo sapore autentico, rappresenta un esempio virtuoso di come la passione, la ricerca e il rispetto per la terra possano coniugarsi per creare un prodotto di eccellenza, capace di raccontare un territorio e di emozionare i palati. Un pane che non è solo cibo, ma un vero e proprio simbolo di Sicilia, un inno alla sua ricchezza e alla sua identità. La premiazione si configura quindi come un’occasione per sensibilizzare il pubblico verso un’alimentazione più consapevole e vicina alle radici, promuovendo la biodiversità e sostenendo le piccole realtà che preservano le tradizioni gastronomiche locali.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

A Spurcacciun-a: 135 anni di storia, gusto e passione savonese

Un traguardo di 135 anni. Un'istituzione savonese. "A Spurcacciun-a: una storia d'amore" non è...

Nutrire la Speranza: Alimentazione e Supporto Oncologico a Sciacca

Nutrire la Speranza: Un Percorso Integrato di Supporto Oncologico attraverso l'AlimentazioneUn'iniziativa innovativa e profondamente...

Michelin in Arabia Saudita: una nuova era per la gastronomia

La gastronomia saudita si appresta a entrare in una nuova era di riconoscimento internazionale....

Algida: Il Gelato che Ha Fatto la Storia d’Italia

Nel caleidoscopio dei ricordi estivi italiani, Algida si staglia come un'icona vibrante, più di...

Eccellenze Italiane: Le Guide de L’Espresso Premia i Migliori Ristoranti e Vini 2025

Un patrimonio inestimabile, tessuto di saperi antichi e innovazione audace, si dispiega in ogni...

Canapa industriale: Guida alla filiera e al futuro in Italia

Dalla radice alla filiera: comprendere e coltivare il futuro della canapa industriale in ItaliaL’interesse...

Vini Sardi 2024: Eccellenza Inaspettata e Nuove Sfide

Il panorama vitivinicolo sardo si presenta nel 2024 come un tessuto in rapida evoluzione,...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.