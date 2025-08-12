Frangipane, Pane dell’Anno: un inno al grano siciliano

Frangipane: un inno al grano siciliano e all’arte della panificazione, eletto Pane dell’AnnoRoma – Un profumo intenso di grano antico, un impasto paziente e una storia radicata nel territorio: è questa la quintessenza che ha consacrato il pane di Frangipane forno e cucina, di Milazzo (Messina), come Pane dell’Anno nella settima edizione della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026, prestigiosa pubblicazione curata dal Gambero Rosso. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito dei Premi Speciali, celebra non solo un prodotto eccellente, ma un approccio filosofico alla panificazione che guarda al futuro onorando le tradizioni.Frangipane non è semplicemente un forno; è un laboratorio di sapori, un luogo dove la passione per il pane si traduce in una ricerca costante di qualità. La filosofia aziendale ruota attorno alla valorizzazione del grano siciliano, varietà autoctone spesso dimenticate o sottoutilizzate nell’industria alimentare moderna. L’azienda recupera e coltiva grani antichi come il Tumminia, il Bianco di Cutro e il Russello, varietà che conferiscono al pane profili aromatici unici, una crosta rustica e una mollica alveolata dal sapore intenso e persistente.L’impegno di Frangipane va oltre la scelta delle materie prime. L’impasto è realizzato con lievito madre, un organismo vivo che trasforma gli amidi del grano in zuccheri, rendendo il pane più digeribile e digrignando la sua complessità aromatica. I tempi di lievitazione sono lunghi, a volte superiori alle 24 ore, un processo che permette al pane di sviluppare una struttura interna complessa e di esaltare al massimo le caratteristiche del grano utilizzato. Il riconoscimento del Gambero Rosso non è solo un attestato di merito per Frangipane, ma un segnale importante per tutto il settore della panificazione artigianale italiana. Sottolinea l’importanza di riscoprire le varietà di grano locali, di adottare tecniche di panificazione tradizionali e di valorizzare il ruolo del panettiere come custode di un patrimonio culturale ed enogastronomico inestimabile.Il pane di Milazzo, con la sua storia e il suo sapore autentico, rappresenta un esempio virtuoso di come la passione, la ricerca e il rispetto per la terra possano coniugarsi per creare un prodotto di eccellenza, capace di raccontare un territorio e di emozionare i palati. Un pane che non è solo cibo, ma un vero e proprio simbolo di Sicilia, un inno alla sua ricchezza e alla sua identità. La premiazione si configura quindi come un’occasione per sensibilizzare il pubblico verso un’alimentazione più consapevole e vicina alle radici, promuovendo la biodiversità e sostenendo le piccole realtà che preservano le tradizioni gastronomiche locali.