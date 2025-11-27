Gambero Rosso: Guida Caffè 2026, un viaggio tra le eccellenze italiane.

Nel segno della tradizione e proiettata verso il futuro, la guida “Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026” celebra un traguardo importante per il Gambero Rosso, realtà editoriale fondata nel 1986 da Stefano Bonilli, inaugurando un’edizione speciale a ridosso delle festività natalizie.

Questa nuova pubblicazione non è solo un catalogo di eccellenze, ma una vera e propria mappatura del panorama caffeaio italiano, arricchita da un innovativo sistema di valutazione: i “Macinini”, da uno a tre, che affianca il consueto punteggio della guida.

L’iniziativa, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano, si inserisce in un contesto di profonda riflessione sul futuro delle guide enogastronomiche, come sottolineato dal direttore responsabile Lorenzo Ruggeri, che anticipa una progressiva transizione verso formati digitali.

Un cambiamento epocale, che non intacca però la rilevanza del prezioso lavoro di degustazione che ha portato all’assegnazione di 158 “Tre Macinini” tra oltre mille caffè esaminati.

La guida non si limita a premiare la qualità del prodotto, ma celebra anche l’impegno e l’innovazione delle torrefazioni italiane, riconoscendo diverse aree di eccellenza.

Caffè Agust (Lombardia) si distingue come “Torrefazione dell’Anno”, mentre Nespresso (Lombardia) conquista il titolo di “Torrefazione Home dell’Anno”.

Cafezal (Lombardia) ottiene il prestigioso riconoscimento di “Torrefazione Specialty dell’anno”, testimoniando la crescente attenzione verso caffè di origine unica e processi di tostatura artigianali.

Kimbo (Campania) riceve il “Premio Torrefazione Gourmet”, a sottolineare la sua capacità di esaltare le caratteristiche organolettiche del chicco.

Ditta Artigianale (Toscana) si aggiudica il premio per l’eccellenza, simbolo di un legame profondo con il territorio e di una ricerca costante della perfezione.

Il riconoscimento per la torrefazione artigiana va a Caffè Putto (Piemonte), mentre Lavazza (Piemonte) si distingue per l’impegno verso la sostenibilità, un valore sempre più centrale nel settore.

Julius Meinl (Veneto) porta a casa il premio per la torrefazione biologica, Esse Caffè (Emilia Romagna) per la tradizione, e Caffè Pascucci (Marche) per l’innovazione.

Il talento emergente, nella linea professionale, è rappresentato da Caffè Iaquinta (Calabria), mentre Caffè Bontadi (Trentino Alto Adige) brilla nella linea home.

Bialetti (Lombardia) si afferma come leader nel settore del caffè alternativo, Caffè Morettino (Sicilia) incarna il “Made in Italy” autentico, Torrefazione Mokaflor (Toscana) promuove la cultura del caffè nel mondo.

L’anniversario dei 40 anni del Gambero Rosso offre l’occasione per un evento celebrativo, in programma per la fine di ottobre 2026 presso la Nuvola di Roma, un’ulteriore testimonianza della sua importanza nel panorama enogastronomico nazionale e internazionale.

Un’occasione per guardare al passato, celebrare il presente e proiettarsi verso un futuro sempre più ricco di sapori e di storie da raccontare.