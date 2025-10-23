Guida Veronelli 2026: Eccellenze dal Vino Italiano, Bariano in Festa

La Guida Oro I Vini di Veronelli 2026, pietra miliare nell’affermarsi di una cultura del vino italiana rigorosa e appassionata, si presenta con una ricchezza di profili in crescita: 1.679 produttori recensiti e 13.758 vini selezionati, un dato che testimonia la vitalità e la diversificazione del panorama vitivinicolo nazionale.

La presentazione, in anteprima nazionale, si terrà il 13 novembre presso il Convento dei Neveri a Bariano (Bergamo), un luogo evocativo che celebra la storia e la tradizione.

L’evento, curato da Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, sarà aperto con i saluti istituzionali di Angela Maculan, presidente del Seminario Veronelli, che ne incarna l’impegno e la visione.

La serata culminerà con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti: i 12 “Sole 2026”, simboli di eccellenza e innovazione per i vini e i vignaioli che si sono distinti per creatività, coerenza e dedizione, e i 6 “Migliori Assaggi 2026”, premiati per la loro performance sensoriale, valutata con precisione centesimale nelle diverse categorie, dal frizzante all’amabile.

Una novità significativa per il 2026 è l’introduzione di un riconoscimento specifico per il Miglior Vino Spumante prodotto con metodi alternativi al classico, a sottolineare l’evoluzione e la sperimentazione nel mondo delle bollicine.

La Guida Oro I Vini di Veronelli 2026 non è semplicemente un catalogo di vini, ma un vero e proprio viaggio nel territorio e nella cultura italiana.

Seguendo il solco tracciato da Luigi Veronelli, la pubblicazione si confida nella capacità del vino di raccontare storie, di creare ponti tra persone e luoghi.

Veronelli intuì nel vino un potente vettore di identità culturale, capace di evocare paesaggi, tradizioni e il lavoro artigianale di chi lo produce.

Condividere una bottiglia di vino, per Veronelli, significava immergersi in un racconto autentico, un’esperienza che celebra la convivialità e onora la dedizione del viticoltore, custode di un patrimonio imateriale prezioso.

In un’epoca segnata da cambiamenti e incertezze, la Guida Veronelli ribadisce l’importanza di questi legami, di questa capacità del vino di unire, di creare un senso di appartenenza.

A cornice di questa celebrazione, lo “Spazio espositivo permanente Il Veronelli” all’interno del Convento dei Neveri, offre un’immersione nell’universo intellettuale e sensoriale del grande critico.

L’archivio documentale, la vasta biblioteca con oltre 6.500 volumi, la cantina che custodisce circa 12.000 bottiglie, lo studio, la celebre “fucina” delle sue idee, e la sala assaggi, costituiscono un luogo simbolico e tangibile della memoria enoica italiana, un patrimonio culturale da preservare e da tramandare alle future generazioni.

La Guida Veronelli 2026 si pone, dunque, come un’eredità preziosa, un invito a riscoprire il vino come espressione di arte, storia e passione.