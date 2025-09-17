citynotizie
scrivi qui...
giovedì 18 Settembre 2025

Il Cucchiaio d’Argento: 75 Anni di Storia e Sapori Italiani

Settantacinque anni di storia culinaria si condensano nelle pagine della nuova edizione de “Il Cucchiaio d’Argento”, un’istituzione nel panorama gastronomico italiano che celebra un traguardo significativo con la pubblicazione del suo primo volume storico, giunto alla dodicesima iterazione.
L’idea nata nel 1950 per impulso di Gianni Mazzocchi, fondatore di Editoriale Domus, ha generato un’eredità culturale inestimabile, un ponte generazionale che ha saputo interpretare eNell’

- Pubblicità -spot_img

Altri articoli ―

Il sito web interamente dedicato al mondo del cibo e a tutto ciò che gli ruota attorno.
Un viaggio multisensoriale tra sapori autentici, storie coinvolgenti e territori da scoprire.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved