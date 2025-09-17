Settantacinque anni di storia culinaria si condensano nelle pagine della nuova edizione de “Il Cucchiaio d’Argento”, un’istituzione nel panorama gastronomico italiano che celebra un traguardo significativo con la pubblicazione del suo primo volume storico, giunto alla dodicesima iterazione.
L’idea nata nel 1950 per impulso di Gianni Mazzocchi, fondatore di Editoriale Domus, ha generato un’eredità culturale inestimabile, un ponte generazionale che ha saputo interpretare eNell’
Il Cucchiaio d’Argento: 75 Anni di Storia e Sapori Italiani
Settantacinque anni di storia culinaria si condensano nelle pagine della nuova edizione de “Il Cucchiaio d’Argento”, un’istituzione nel panorama gastronomico italiano che celebra un traguardo significativo con la pubblicazione del suo primo volume storico, giunto alla dodicesima iterazione.