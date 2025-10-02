Mimmo Soranno: Sapor, un viaggio nei sapori e nei ricordi.

“Sapor”, un’opera autobiografica pubblicata da Topic Edizioni, si rivela essere molto più di una semplice raccolta di ricette.

È il racconto intimo e vibrante del percorso professionale e personale di Domenico “Mimmo” Soranno, chef di eccezionale talento, dal profondo legame con le radici pugliesi fino all’apice della sua carriera presso Langosteria, l’impero gastronomico di Enrico Buonocore.

A collaborare con Mimmo in questa narrazione inedita è Salvatore de Chirico, regista e sceneggiatore, che ne ha curato la scrittura con un approccio cinematografico, arricchendo il volume con un potente impatto visivo attraverso le fotografie di Cristiano Di Nicola.

Il libro si configura come un viaggio sinestetico, un’immersione totale nei ricordi, nei profumi e nei sapori che hanno plasmato l’identità culinaria di Soranno.

Non si tratta semplicemente di tramandare tecniche di cucina, ma di svelare la filosofia che anima la sua arte, un’arte che si nutre di emozioni, di legami familiari e di un amore incondizionato per la materia prima.

“Scrivere con Mimmo è stato come attraversare un paesaggio interiore, dove ogni sapore evoca un ricordo, ogni odore risveglia un’emozione,” afferma De Chirico, sottolineando la natura profondamente evocativa della loro collaborazione.

Domenico Soranno ha saputo, con un’innata sensibilità, tradurre la semplicità e l’autenticità dei sapori dell’infanzia in creazioni raffinate e sofisticate, capaci di conquistare palati esigenti nei ristoranti di Milano, Parigi, Saint-Moritz e altre prestigiose città.

La sua cucina, apparentemente lineare e immediata, cela una profonda comprensione dei principi gastronomici e un’abilità straordinaria nell’interpretare le eccellenze territoriali.

“Cinquant’anni passati tra i fornelli,” confessa lo chef, “un tempo sufficiente per accumulare storie, successi, delusioni, ma soprattutto un amore inestinguibile per la cucina.

” Il libro è un sentito omaggio alla figura materna, custode dei segreti di una cucina fatta di gesti semplici e ingredienti genuini, un linguaggio d’amore che ha trasmesso al figlio i valori fondamentali della condivisione e della cura.

La prefazione, firmata dal regista Gabriele Salvatores, cliente affezionato di Mimmo, sottolinea la sua capacità di cogliere l’essenza della materia prima, rivelandone l’anima con la stessa maestria con cui un regista seleziona gli elementi migliori per la sua pellicola.

Il legame con il mondo del cinema si estende oltre la prefazione, ispirando la realizzazione del cortometraggio “The Taste of Sea”, diretto da Salvatore de Chirico e prodotto da Indiana Production, un progetto che cattura l’atmosfera e la filosofia del libro, elevandole a nuove forme espressive.

“Sapor” è dunque un’esperienza multisensoriale, un viaggio alla scoperta di un uomo e del suo legame indissolubile con il cibo, un racconto che trascende i confini della gastronomia per abbracciare l’arte e la memoria.