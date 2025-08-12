HomeLibriNutrire la Speranza: Alimentazione e Supporto Oncologico a Sciacca

Nutrire la Speranza: Alimentazione e Supporto Oncologico a Sciacca

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Libri
Articolo precedente
Mortadella Bologna IGP: Crescita a Due Cifre e Successo all’Estero
Articolo successivo
Wine2wine: Il Vino Italiano Conquista il Nord America

Nutrire la Speranza: Un Percorso Integrato di Supporto Oncologico attraverso l’AlimentazioneUn’iniziativa innovativa e profondamente umana ha preso vita all’interno del reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca (Agrigento), con la presentazione di una guida dedicata all’alimentazione terapeutica per pazienti oncologici. Più che una semplice raccolta di ricette, il libro si configura come uno strumento di supporto globale, volto a integrare le terapie convenzionali con un approccio nutrizionale mirato e personalizzato.Il primario del reparto, il dottor Domenico Santangelo, sottolinea come l’alimentazione, in un contesto di malattia oncologica, trascenda la mera necessità fisiologica per divenire un elemento cardine del benessere psico-fisico. Non si tratta solo di ottimizzare la risposta ai trattamenti chemioterapici o radioterapici, ma anche di preservare la qualità della vita, mitigando gli effetti collaterali debilitanti e rafforzando il legame con le routine quotidiane e i piaceri sensoriali. Il cibo, in questo scenario, diventa un veicolo di conforto, una forma di resilienza e un mezzo per riaffermare un senso di controllo in un percorso spesso segnato dall’incertezza.L’impegno creativo del progetto ha visto la collaborazione sinergica tra professionisti sanitari e giovani talenti culinari. Docenti e studenti dell’istituto Alberghiero ‘Calogero Amato Vetrano’ di Sciacca hanno contribuito attivamente alla realizzazione del libro, elaborando ricette gustose e nutrienti, accompagnate da immagini evocative che stimolano l’appetito e l’immaginazione. Questo connubio tra scienza e arte culinaria testimonia l’importanza di un approccio olistico alla cura del paziente oncologico, che tenga conto non solo degli aspetti medici, ma anche di quelli emotivi e sociali.Il libro si inserisce all’interno di un ambizioso progetto di nutrizione clinica, gestito da un ambulatorio dedicato che vanta la presenza quotidiana di due biologi nutrizionisti volontari. Questi professionisti, con la loro esperienza e competenza, forniscono consulenza personalizzata ai pazienti, elaborando piani alimentari specifici in base alle loro esigenze individuali e alle terapie in corso. L’attenzione non si limita alla semplice composizione macro e micronutrizionale, ma si estende alla gestione di problematiche specifiche come la disfagia, la nausea, la stipsi e la perdita di appetito, che spesso accompagnano il percorso terapeutico.Il finanziamento della stampa del libro “Nutrire la Speranza” è il frutto di un’iniziativa di beneficenza promossa dall’Orchestra Filarmonica del Sud, guidata dal maestro Antonio Giovanni Bono. L’incasso di un concerto dedicato alla causa ha permesso di realizzare un’opera che non solo fornisce strumenti pratici per una corretta alimentazione, ma che veicola anche un messaggio di speranza e di solidarietà verso chi affronta la sfida del cancro. L’iniziativa sottolinea come l’arte, la scienza e la comunità possano unirsi per supportare un percorso di cura che mira a ritrovare, anche attraverso il cibo, il senso del benessere e della speranza.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Frangipane, Pane dell’Anno: un inno al grano siciliano

Frangipane: un inno al grano siciliano e all'arte della panificazione, eletto Pane dell'AnnoRoma –...

A Spurcacciun-a: 135 anni di storia, gusto e passione savonese

Un traguardo di 135 anni. Un'istituzione savonese. "A Spurcacciun-a: una storia d'amore" non è...

Michelin in Arabia Saudita: una nuova era per la gastronomia

La gastronomia saudita si appresta a entrare in una nuova era di riconoscimento internazionale....

Algida: Il Gelato che Ha Fatto la Storia d’Italia

Nel caleidoscopio dei ricordi estivi italiani, Algida si staglia come un'icona vibrante, più di...

Eccellenze Italiane: Le Guide de L’Espresso Premia i Migliori Ristoranti e Vini 2025

Un patrimonio inestimabile, tessuto di saperi antichi e innovazione audace, si dispiega in ogni...

Canapa industriale: Guida alla filiera e al futuro in Italia

Dalla radice alla filiera: comprendere e coltivare il futuro della canapa industriale in ItaliaL’interesse...

Vini Sardi 2024: Eccellenza Inaspettata e Nuove Sfide

Il panorama vitivinicolo sardo si presenta nel 2024 come un tessuto in rapida evoluzione,...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.