Slow Wine 2026: Guida al Vino Italiano, Eccellenza e Sostenibilità

Slow Wine 2026, la guida enologica di Slow Food, si presenta come un affresco completo e dinamico del panorama vitivinicolo italiano, giunto alla sedicesima edizione.

Più di una semplice lista di vini, la guida si configura come un vero e proprio strumento per orientarsi in un mondo complesso, offrendo un’analisi approfondita delle pratiche agricole, del valore etico e ambientale, e della qualità intrinseca delle produzioni.

Quest’anno, Slow Wine 2026 recensisce 7972 vini, un numero che riflette la ricchezza e la diversità del patrimonio viticolo italiano, ma che va letto anche come il risultato di un impegno costante nel sostenere realtà produttive spesso marginali e innovative.

Un elemento cruciale è l’attenzione riservata alle cantine che abbracciano l’agricoltura biologica e biodinamica, con 1172 realtà certificate o in fase di conversione, a testimonianza di una crescente consapevolezza dei consumatori e dei produttori verso un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente.

La guida pone l’accento sulla leggerezza, un valore aggiunto per il consumatore moderno, evidenziando 3023 vini in bottiglia dal peso inferiore o uguale a 450 grammi, un dettaglio apparentemente minore che si rivela significativo in termini di sostenibilità e praticità.

L’inserimento di 133 nuove aziende sottolinea la vitalità del settore e la volontà di Slow Wine di includere nuove voci e sperimentazioni.

La simbologia della guida, con le sue declinazioni (Chiocciole, Bottiglie, Monete, Best Buy, Slow Food Coalition), non è un mero sistema di classificazione, ma un vero e proprio codice che interpreta il valore di ogni cantina.

Le 242 Chiocciole rappresentano quelle cantine che incarnano i principi di “buono, pulito e giusto”, mentre le 188 Bottiglie certificano un’eccellenza organolettica che si traduce in vini di grande carattere.

Le 49 Monete segnalano vini con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, accessibili a un pubblico più ampio, e le 153 Best Buy evidenziano selezioni di vini di altissima qualità a prezzi vantaggiosi.

L’assegnazione del Premio Slow Wine Coalition alla Solidarietà a Marco Bechini della cantina Calafata di Lucca, testimonia l’impegno verso la responsabilità sociale del settore.

L’integrazione di 227 video che documentano le visite in cantina, accessibili tramite QR code, arricchisce l’esperienza del lettore, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro dei viticoltori e sull’anima dei loro territori.

La possibilità di trovare 439 cantine che offrono ospitalità e 294 che propongono ristoro, completa l’offerta, trasformando la guida in uno strumento di scoperta e di viaggio.

L’ampia rete di cantine che offrono sconti sull’acquisto dei vini (845) contribuisce a rendere la buona bevanda più accessibile.

I Premi Slow Wine 2026 celebrano l’eccellenza in diverse aree, riconoscendo il talento di giovani viticoltori come Pilar Gritti, l’esperienza di figure storiche come Graziano Prà, l’accoglienza di Isabella Carpineti, l’impegno per la viticoltura sostenibile di Ferdinando Principiano, l’innovazione di Bruno De Conciliis, la cura del territorio di Andrea Dibenedetto e l’impegno sociale di Marco Bechini.

Questi riconoscimenti non sono solo un onore per i premiati, ma un invito a tutti i protagonisti del settore a perseguire la qualità, la sostenibilità e l’innovazione, contribuendo a preservare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano.