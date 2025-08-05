giovedì 7 Agosto 2025

Olio d’oliva italiano: record di export e sguardo al futuro.

Di Redazione CityNotizie

L’olio d’oliva italiano si conferma un pilastro dell’eccellenza agroalimentare nazionale, trainando una performance commerciale che riflette non solo la sua qualità intrinseca, ma anche la capacità del settore di navigare le sfide globali e cogliere nuove opportunità. I dati più recenti, elaborati dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), delineano un quadro estremamente positivo: l’export ha registrato una crescita vigorosa, segnando un incremento del 6,8% in termini di valore, con una movimentazione di 344.000 tonnellate, per un controvalore complessivo che supera i 3,09 miliardi di euro. Se confrontati con il 2023, questi risultati esprimono un’impennata del 42,6%, portando il fatturato totale a 5,8 miliardi.Questa dinamica commerciale robusta consolida la posizione dell’Italia come secondo esportatore mondiale, con una quota di mercato che si attesta al 20%, un dato significativo che testimonia la riconoscibilità e la desiderabilità del prodotto italiano sui mercati internazionali. La riduzione drastica del disavanzo commerciale, attestata a una diminuzione dell’84,3%, evidenzia un’efficace gestione delle importazioni ed esportazioni, suggerendo una maggiore efficienza e competitività della filiera.Tuttavia, l’analisi dell’Ismea non si limita a celebrare i risultati attuali. Il report sottolinea la necessità imperativa di un rafforzamento dell’aggregazione tra gli operatori sul territorio. Una maggiore collaborazione tra produttori, cooperative, frantoi e distributori potrebbe ottimizzare i processi produttivi, favorire l’innovazione, migliorare la tracciabilità e garantire una maggiore resilienza di fronte alle fluttuazioni del mercato. L’aumento delle esportazioni, pur incoraggiante, è anche un segnale che la filiera guarda con ottimismo a una ripresa dei volumi, suggerendo una potenziale crescita futura che potrebbe essere ulteriormente stimolata da politiche di sostegno mirate, investimenti in ricerca e sviluppo, e un’attenzione costante alla sostenibilità ambientale e sociale. In un contesto globale sempre più competitivo, la capacità di innovare, mantenere elevati standard qualitativi e promuovere attivamente il Made in Italy sarà cruciale per consolidare la leadership dell’olio d’oliva italiano nel panorama agroalimentare mondiale.

