giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
Cibo & DintorniOndate di Calore Marine: il Mediterraneo a Rischio.
Cibo & Dintorni

Ondate di Calore Marine: il Mediterraneo a Rischio.

Di Redazione CityNotizie

Il Mediterraneo, scrigno di biodiversità e motore economico per numerose comunità costiere, sta affrontando una crisi silenziosa ma devastante: le ondate di calore marine. Fenomeni sempre più intensi e ricorrenti, alimentati dal cambiamento climatico, stanno sottoponendo gli ecosistemi ittici a uno stress termico senza precedenti, con conseguenze drammatiche che si ripercuotono sull’economia locale e sulla sicurezza alimentare.L’aumento della temperatura dell’acqua non è un evento isolato; rappresenta una trasformazione radicale dell’ambiente che ospita un’incredibile varietà di specie. I pesci, in particolare, sono estremamente vulnerabili a queste variazioni. La fisiologia ittica, ottimizzata per specifici intervalli di temperatura, viene compromessa: la respirazione diventa più difficoltosa, il metabolismo subisce alterazioni, e l’immunità, già spesso compromessa da altri fattori ambientali, si indebolisce ulteriormente.Le implicazioni riproduttive sono particolarmente allarmanti. Gli studi recenti, come quelli elaborati da Confcooperative Fedagripesca, indicano una diminuzione significativa della fertilità, stimata intorno al 30%. Questo calo della capacità riproduttiva si traduce in una riduzione delle popolazioni ittiche, con impatti a lungo termine sulla struttura degli ecosistemi marini.Ma le conseguenze non si limitano alla biologia delle specie. La diminuzione delle risorse ittiche ha un impatto diretto sulle attività di pesca, che costituiscono una fonte di sostentamento per migliaia di persone e un elemento cruciale per l’approvvigionamento alimentare di intere regioni. Le stime di Confcooperative Fedagripesca proiettano una contrazione delle attività di pesca che può variare dal 20% al 40%, a seconda della localizzazione geografica e della sensibilità delle specie pescate.Questa crisi non è semplicemente una questione di rendimento economico; è un campanello d’allarme che segnala la fragilità del Mediterraneo. La riduzione delle risorse ittiche minaccia la sicurezza alimentare di comunità che dipendono dalla pesca, esacerba le disuguaglianze sociali e mette a rischio la sostenibilità di un settore economico vitale.È imperativo agire su più fronti: riduzione delle emissioni di gas serra per mitigare il cambiamento climatico, implementazione di pratiche di pesca sostenibile per proteggere le risorse marine, promozione di una gestione integrata delle coste per preservare gli habitat critici e investimento in ricerca scientifica per comprendere meglio gli impatti delle ondate di calore e sviluppare strategie di adattamento. Il futuro del Mediterraneo, e di chi ne dipende, è in gioco.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv