Pasta e Volley: un binomio d’eccellenza per l’Italia.

Un binomio d’eccellenza: la pasta italiana e il volley, ambasciatori del talento e del benessereIl Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), promuove una campagna innovativa che celebra un’iconica coppia del patrimonio italiano: la pasta e il volley. Questa iniziativa non è un semplice endorsement commerciale, ma una valorizzazione strategica di due pilastri dell’identità nazionale, entrambi pilastri economici e simboli di eccellenza.La pasta, seconda esportazione italiana dopo il vino, con una produzione stimata di 3,2 milioni di tonnellate nel 2024, incarna la capacità del Made in Italy di conquistare i mercati globali. Il suo successo risiede in una combinazione di tradizione, qualità delle materie prime e sapienza artigianale. Parallelamente, il volley, secondo solo al calcio per seguito popolare in Italia, con una vasta comunità di appassionati e atleti, rappresenta lo spirito di squadra, la grinta e l’eleganza sportiva.La campagna, denominata #Adessopasta, si fonda su un concetto semplice ma efficace: l’unione tra l’energia che la pasta apporta agli atleti e la performance atletica di alto livello. La pasta, grazie al suo indice glicemico controllato, offre un rilascio graduale di energia, favorendo la resistenza e migliorando la concentrazione durante l’attività sportiva. Non solo: il consumo di pasta stimola la produzione di endorfine e serotonina, molecole legate al benessere fisico e psicologico. Un piatto economico, versatile in cucina e con un impatto ambientale contenuto, la pasta si configura come un vero e proprio alleato per uno stile di vita attivo e sostenibile.Il fatturato delle industrie pastarie italiane ha raggiunto un notevole 8,7 miliardi di euro nel 2024, a testimonianza del forte contributo del settore all’economia nazionale. Ekaterina Antropova, insieme alle compagne di squadra Carlotta Cambi e Anna Gray, testimonial della nazionale femminile di volley, esprimono orgoglio e entusiasmo per questa partnership, sottolineando come la pasta rappresenti un’immagine distintiva dell’Italia nel mondo.La campagna si articola in una serie di attività di comunicazione mirate: uno spot televisivo girato durante un ritiro delle atlete olimpiche, uno spot radiofonico e contenuti dinamici per i social media. Le immagini mostrano momenti di pausa degli allenamenti, in cui le atlete, sorprese, gustano un piatto di pasta preparato dalla capitana e dalla vice capitana, a sottolineare l’integrazione naturale di questo alimento nella loro alimentazione.Il tour #Adessopasta, partito da Montesilvano (PE) in occasione del campionato italiano di beach volley, toccherà le principali tappe del calendario volley italiano, culminando il 3 agosto a Marina di Modica, in Sicilia. Questo evento itinerante vuole non solo promuovere la campagna ma anche celebrare l’amore per la pasta e la passione per il volley, creando un’esperienza coinvolgente per i fan e sensibilizzando il pubblico all’importanza del binomio tra alimentazione corretta e performance sportiva di alto livello.