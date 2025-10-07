citynotizie
Aceto Balsamico: Turismo in Crescita, un’Opportunità Italiana

L’Aceto Balsamico di Modena, emblema gastronomico italiano, trascende la semplice definizione di condimento per affermarsi come fulcro di un’esperienza turistica in continua espansione.

Il dato di conoscenza diffusa – ben l’85% degli italiani ne riconosce l’esistenza – si contrappone a una realtà produttiva fortemente orientata all’esportazione, con il 92% del volume totale destinato ai mercati esteri, generando un valore complessivo di circa 356 milioni di euro (considerando sia l’IGP che il DOP).

Il recente rapporto “Turismo e Aceti Balsamici di Modena”, elaborato da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, rivela un potenziale inespresso nel mercato interno.
Nonostante una diffusa aspirazione a vivere esperienze legate all’aceto balsamico – il 62% dei turisti italiani esprime questo desiderio – la partecipazione attuale resta limitata a una minoranza, circa un turista su dieci.
Questa discrepanza suggerisce un’opportunità significativa per sviluppare e promuovere offerte turistiche più coinvolgenti e accessibili.

L’appeal dell’aceto balsamico si rivela in diverse forme: la visita guidata con degustazione in acetaia, percepita come l’esperienza “imperdibile” per il 32% degli intervistati, si affianca all’interesse per attività formative come corsi di cucina (26%), degustazioni professionali (23%) e l’arte dell’abbinamento cibo-bevanda (pairing, 18%).
Tali esperienze si integrano spesso in un contesto più ampio, arricchendo il viaggio con la scoperta dei sapori locali (43% degli intervistati), la visita a produttori di Parmigiano Reggiano e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico modenese – castelli e architetture romaniche (rispettivamente 59% e 53% degli interessati).
La comunicazione gioca un ruolo cruciale in questo scenario.

I canali digitali, in particolare Instagram (30%), TikTok (27%) e YouTube (23%), emergono come fonti di ispirazione e informazione privilegiate, amplificando la risonanza del prodotto e del territorio.
Il passaparola e le guide enogastronomiche mantengono comunque un peso significativo.
L’aceto balsamico di Modena, in definitiva, si configura non solo come prodotto alimentare pregiato, ma come un vero e proprio vettore culturale e turistico, capace di attrarre visitatori e di promuovere l’immagine dell’Emilia-Romagna nel mondo.

La sua versatilità, che lo vede apprezzato non solo come condimento o prodotto da degustazione, ma anche come oggetto di sperimentazione culinaria e souvenir di viaggio, ne consolida il ruolo di ambasciatore di eccellenza italiana.
Il futuro del turismo legato all’aceto balsamico risiede nella capacità di trasformare l’aspirazione a vivere esperienze autentiche in una realtà concreta e accessibile, valorizzando al contempo il legame indissolubile tra prodotto, territorio e tradizione.

