#AdessoPasta: Sport, Sapori e Viaggio tra le Eccellenze Italiane

#AdessoPasta: Sport, Sapori e Viaggio tra le Eccellenze Italiane

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
Prodotti tipici
Vins Extremes: Il Salone del Vino Eroico Ritorna al Forte di Bard
Brasile, nasce Vigneto Italia: unisce terroir brasiliano e viticoltura italiana

#AdessoPasta: Un Viaggio Gastronomico e Sportivo tra le Regioni ItalianeIl 12 luglio segna l’inizio di un’iniziativa unica nel suo genere, #AdessoPasta, un tour estivo itinerante concepito per celebrare uno dei pilastri dell’identità alimentare italiana: la pasta. Promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Masaf) in collaborazione con l’Istituto di Servizi per la Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), l’evento non è solo una vetrina della ricchezza e diversità della produzione di pasta nazionale, ma anche un’occasione per promuovere il legame tra tradizione, territorio e sport.La prima tappa, con l’acronimo che evoca l’immediatezza e la gioia di un piatto semplice ma iconico, si apre a Montesilvano (Pescara), in Abruzzo, integrandosi con la prestigiosa tappa Gold del Campionato italiano assoluto di beach volley. Questa scelta non è casuale: lo sport, in particolare uno sport di squadra e dinamico come la pallavolo, incarna i valori di energia, passione e convivialità che la pasta stessa rappresenta.La partnership con la Federazione Italiana Pallavolo, ormai consolidata, rappresenta un elemento strategico per amplificare la visibilità dell’iniziativa. Il tour, infatti, non si limita a un singolo evento, ma si articola in una serie di appuntamenti distribuiti in altre quattro regioni italiane, creando un percorso che valorizza le specificità locali e le produzioni tipiche di ogni area.#AdessoPasta è molto più di un semplice evento promozionale. È un’opportunità per raccontare storie di famiglie di produttori, di artigiani pastai che custodiscono tecniche secolari, di agricoltori che coltivano grani pregiati. È un viaggio alla scoperta delle diverse forme di pasta, dalle orecchiette pugliesi ai tortellini emiliani, dai pici toscani alle casarecce siciliane, ognuna espressione del suo territorio.L’iniziativa mira a sensibilizzare i consumatori, italiani e stranieri, sull’importanza della pasta come prodotto di eccellenza, legato a un patrimonio culturale e gastronomico inestimabile. Attraverso degustazioni, dimostrazioni di cucina, incontri con esperti e attività interattive, #AdessoPasta vuole avvicinare il pubblico al mondo della pasta, invitandolo a riscoprire la sua storia, le sue origini e le sue infinite possibilità culinarie.La conclusione del tour, prevista per il 3 agosto, segnerà la fine di un percorso intenso e ricco di emozioni, ma lascerà un’eredità duratura: un’immagine rafforzata della pasta italiana come simbolo di qualità, tradizione e passione. Un invito a celebrare la semplicità e la ricchezza di un piatto che, da generazioni, incarna l’essenza dell’Italia.

Related Articles

Dazi Trump: Grana Padano a rischio, tensioni USA-Europa

L'annuncio di un dazio del 30% sui prodotti provenienti dall'Unione Europea, emanato dall'amministrazione Trump,...

Pane, olio e solidarietà: un evento a Milano per la Dieta Mediterranea

Il 28 agosto a Milano, nell'ambito dell'iniziativa di beneficenza "Pane in Piazza", Assitol, l'Associazione...

Ratafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio consacrato

La recente registrazione, avvenuta il 5 agosto 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, consacra...

Mortadella Bologna IGP: Semestre Stellare, l’Export Traina la Crescita

Il primo semestre del 2024 rivela un andamento robusto per la Mortadella Bologna IGP,...

Pecorino Romano DOP: Crescita USA a rischio tra dazi e volatilità.

La crescente integrazione del Pecorino Romano DOP nel mercato statunitense, con il 40% delle...

Amatrice: nasce la Giornata Internazionale dell’Amatriciana

L'impegno per la rinascita di Amatrice, ferita dal sisma del 2016, si concretizza in...

Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.

Il Canestrato Igp di Moliterno, più che un semplice formaggio, incarna un patrimonio culturale...

Uva da tavola pugliese: eccellenza italiana conquista i mercati globali.

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente successo...

