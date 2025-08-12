AdessoPasta: Sport, Sapori e Viaggio tra le Eccellenze Italiane

#AdessoPasta: Un Viaggio Gastronomico e Sportivo tra le Regioni ItalianeIl 12 luglio segna l’inizio di un’iniziativa unica nel suo genere, #AdessoPasta, un tour estivo itinerante concepito per celebrare uno dei pilastri dell’identità alimentare italiana: la pasta. Promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Masaf) in collaborazione con l’Istituto di Servizi per la Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), l’evento non è solo una vetrina della ricchezza e diversità della produzione di pasta nazionale, ma anche un’occasione per promuovere il legame tra tradizione, territorio e sport.La prima tappa, con l’acronimo che evoca l’immediatezza e la gioia di un piatto semplice ma iconico, si apre a Montesilvano (Pescara), in Abruzzo, integrandosi con la prestigiosa tappa Gold del Campionato italiano assoluto di beach volley. Questa scelta non è casuale: lo sport, in particolare uno sport di squadra e dinamico come la pallavolo, incarna i valori di energia, passione e convivialità che la pasta stessa rappresenta.La partnership con la Federazione Italiana Pallavolo, ormai consolidata, rappresenta un elemento strategico per amplificare la visibilità dell’iniziativa. Il tour, infatti, non si limita a un singolo evento, ma si articola in una serie di appuntamenti distribuiti in altre quattro regioni italiane, creando un percorso che valorizza le specificità locali e le produzioni tipiche di ogni area.#AdessoPasta è molto più di un semplice evento promozionale. È un’opportunità per raccontare storie di famiglie di produttori, di artigiani pastai che custodiscono tecniche secolari, di agricoltori che coltivano grani pregiati. È un viaggio alla scoperta delle diverse forme di pasta, dalle orecchiette pugliesi ai tortellini emiliani, dai pici toscani alle casarecce siciliane, ognuna espressione del suo territorio.L’iniziativa mira a sensibilizzare i consumatori, italiani e stranieri, sull’importanza della pasta come prodotto di eccellenza, legato a un patrimonio culturale e gastronomico inestimabile. Attraverso degustazioni, dimostrazioni di cucina, incontri con esperti e attività interattive, #AdessoPasta vuole avvicinare il pubblico al mondo della pasta, invitandolo a riscoprire la sua storia, le sue origini e le sue infinite possibilità culinarie.La conclusione del tour, prevista per il 3 agosto, segnerà la fine di un percorso intenso e ricco di emozioni, ma lascerà un’eredità duratura: un’immagine rafforzata della pasta italiana come simbolo di qualità, tradizione e passione. Un invito a celebrare la semplicità e la ricchezza di un piatto che, da generazioni, incarna l’essenza dell’Italia.