Arancia Rossa di Sicilia IGP: Campagna 2024-25 tra Sfide e Innovazione

La campagna 2024-2025 dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp si conclude con risultati significativi, testimoniando la vitalità e l’evoluzione di un prodotto agroalimentare simbolo della regione.

Un volume complessivo di oltre 26 milioni di chilogrammi, di cui 3,1 milioni provenienti da coltivazioni biologiche, evidenzia la crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità che caratterizzano la produzione.



L’analisi dettagliata dei volumi commercializzati rivela dinamiche interessanti.

La quota destinata al canale fresco, tradizionalmente cruciale, ha subito una flessione rispetto alla stagione precedente, attestandosi a 21.297.358 chilogrammi, contro i circa 600.000 in più registrati nel ciclo 2023-2024.



Parallelamente, si registra una lieve contrazione nel segmento industriale, con 4.874.780 chilogrammi rispetto ai 7.039.879 dell’annata precedente.



Nonostante queste variazioni, il dato aggregato, pari a 26.172.138 chilogrammi, mantiene una sostanziale coerenza con l’andamento dell’anno precedente, riflettendo la resilienza del settore e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.



Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp guarda al futuro con una strategia mirata, focalizzata sull’ampliamento del bacino di consumatori.

Un’area di intervento prioritaria è l’acquisizione della fascia di età più giovane, attualmente meno rappresentata tra gli acquirenti.

Per raggiungere questo obiettivo, il Consorzio ha avviato programmi di sensibilizzazione nelle scuole, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento del prodotto fin dalla più tenera età.

Oltre all’educazione alimentare, il Consorzio sta sostenendo iniziative imprenditoriali innovative volte a valorizzare il territorio e a diversificare l’offerta.



Tra queste, spicca il progetto di un distillato all’arancia rossa, in fase di realizzazione da parte di Agrosan, azienda già promotrice dell’Etna Spritz, un cocktail a base di arancia rossa Igp che ha riscosso un notevole successo.



Questa iniziativa ambiziosa mira a reinterpretare la tradizione attraverso un prodotto originale e contemporaneo, capace di intercettare i nuovi gusti e le tendenze del mercato.

Come sottolinea il presidente del Consorzio, Gerardo Diana, la capacità di innovare e di raggiungere nuove fasce di età è cruciale per la crescita sostenibile del settore.

Il ruolo del Consorzio non è quello di imporre limiti, bensì quello di stimolare la creatività e di costruire un futuro condiviso, in cui l’arancia rossa di Sicilia possa esprimere appieno il suo potenziale, diventando un prodotto iconico non solo per i palati più maturi, ma anche per le nuove generazioni.

Questa visione proattiva e inclusiva rappresenta la chiave per garantire la prosperità e la continuità di un patrimonio agroalimentare unico al mondo.

