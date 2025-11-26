Arancia Rossa di Sicilia IGP: Successo e Resilienza nel Cuore della Sicilia

Il successo dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP si configura come una testimonianza tangibile della forza collaborativa e dell’impegno costante nel rafforzare la qualità e la riconoscibilità del marchio.

L’ultimo rapporto Ismea-Qualivita, che conferma la sua posizione di rilievo nel panorama ortofrutticolo italiano, con un terzo posto per valore e produzione, non è solo un dato statistico, ma il sigillo di un percorso di crescita ed evoluzione.

Il valore della produzione certificata IGP ha registrato un incremento dell’8,4%, raggiungendo i 20 milioni di euro, un’ascesa significativa che, rispetto al 2023, evidenzia un’impennata dell’11,8%.

Questo risultato consolida la leadership dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, diventando il prodotto IGP siciliano più rappresentativo e un motore trainante per l’intera filiera agroalimentare regionale.

Il Presidente del Consorzio, Gerardo Diana, esprime orgoglio, emozione e profonda gratitudine per questo prestigioso riconoscimento.

Un plauso che si rivolge a tutte le figure che compongono la comunità del Consorzio: donne e uomini che, con passione e dedizione, curano gli agrumeti, custodendo le tradizioni e valorizzando un’eccellenza che incarna l’identità della Sicilia.

Questo successo assume un significato ancora più rilevante nel contesto attuale, caratterizzato da una complessa situazione economica europea, conflitti geopolitici e barriere commerciali che mettono a dura prova il settore agroalimentare italiano.

In un mercato globale sempre più competitivo, la capacità di distinguersi attraverso la qualità e l’origine protetta diventa un fattore cruciale per la sopravvivenza e la prosperità delle imprese agricole.

Il Consorzio, forte di un esercizio 2024 chiuso positivamente, si configura come un pilastro per oltre 500 aziende agricole, più di cento realtà autorizzate all’utilizzo del marchio d’origine, e una rete di ottanta centri di confezionamento dislocati nei comuni della provincia di Catania, Siracusa ed Enna.

Questo ampio tessuto produttivo, supportato da oltre 300 etichette autorizzate, testimonia la capacità del Consorzio di creare valore e di promuovere un modello di sviluppo sostenibile, che coniuga la tutela del territorio con la valorizzazione dei prodotti tipici.

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP non è solo un agrume, ma un simbolo di un’economia siciliana resiliente e proiettata verso il futuro, capace di affrontare le sfide globali con determinazione e innovazione.

La forza del marchio IGP rappresenta un investimento strategico per il territorio, un fattore di crescita economica e un elemento di identità culturale da preservare e promuovere.