Asiago Dop trionfa ai World Cheese Awards 2025: un successo storico!

L’Asiago Dop celebra un trionfo senza precedenti ai World Cheese Awards 2025, una vetrina globale del formaggio che quest’anno ha visto la partecipazione di un numero record di produttori e prodotti da ogni angolo del pianeta.

L’edizione 2025, tenutasi nella città svizzera di Berna, ha consacrato l’Asiago Dop come una delle eccellenze casearie mondiali, premiandolo con un totale di sette medaglie, un risultato storico che ne testimonia la qualità intrinseca e la maestria artigianale.

Il culmine di questo successo è rappresentato dall’Asiago Dop Stravecchio, che si è distinto con tre medaglie d’oro, un riconoscimento che ne sottolinea la maturazione lenta e complessa, la ricchezza aromatica e la struttura organolettica robusta, frutto di un processo di affinamento prolungato.

Queste medaglie d’oro, un vero inno alla tradizione e all’innovazione, sono state attribuite a tre realtà produttive: la Latteria Villa di Castelgomberto e la Latteria Sociale di Trissino, entrambe situate nel cuore del territorio vicentino, e la Casearia Monti Trentini, espressione della sapienza casearia trentina.

La varietà Stravecchio, con la sua pasta friabile, il sapore intenso e persistente, si conferma ambasciatore di un’identità territoriale unica.

Parallelamente, le altre tipologie dell’Asiago Dop – dal Fresco al Mezzano – hanno contribuito a questo successo collettivo, conquistando quattro medaglie di bronzo.

Questi riconoscimenti testimoniano la versatilità del formaggio Asiago, capace di interpretare diverse esigenze del consumatore, pur mantenendo un elevato standard qualitativo.

In particolare, le medaglie di bronzo sono state assegnate all’Asiago Fresco prodotto dalla Latteria Sociale di Castelnovo, all’Asiago Fresco Prodotto della Montagna 40 giorni e all’Asiago Fresco Prodotto della Montagna filiera Grün Alpe, entrambi provenienti dal Caseificio Pennar, e all’Asiago Mezzano del Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone.

I risultati conseguiti ai World Cheese Awards 2025 non sono frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante alla ricerca dell’eccellenza, alla tutela delle tradizioni e all’innovazione, valori fondanti del Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

“Questi premi,” ha dichiarato Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio, “rappresentano un orgoglio immenso per tutti i soci e confermano la capacità del nostro formaggio di esprimere al meglio l’autenticità del territorio d’origine e la profonda conoscenza del sapere caseario che lo contraddistingue.

L’Asiago Dop non è semplicemente un formaggio, ma un racconto di storia, di passione e di legame con la terra.

” Questa vittoria sottolinea il ruolo cruciale dell’Asiago Dop come prodotto di qualità, espressione di un patrimonio culturale e gastronomico inestimabile, e rafforza la sua posizione di protagonista nel panorama internazionale dei formaggi.