Bagna Cauda di Faule: PAT, l’eccellenza piemontese si arricchisce

La gastronomia piemontese arricchisce il suo prestigioso elenco di prodotti agroalimentari tradizionali.

La Giunta Regionale, recependo una proposta avanzata dall’Assessore Paolo Bongioanni, ha concesso la denominazione PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) alla Bagna Cauda di Faule, un piccolo comune incastonato tra le colline cuneesi.

Questo riconoscimento, il numero 345 ad attestare la ricchezza e la diversità del patrimonio alimentare piemontese, non è un mero atto burocratico, ma un tributo alla sapienza contadina e alla perseveranza nella salvaguardia di una ricetta millenaria.

La Bagna Cauda di Faule, infatti, non rappresenta una semplice salsa, bensì un vero e proprio simbolo di convivialità e di identità locale.

La sua storia affonda le radici in un’economia di sopravvivenza, quando le famiglie montane, sfruttando al massimo le risorse disponibili, trasformavano l’aglio e le acciughe, reperibili anche in piccole quantità, in una fonte di nutrimento gustosa e saziante.

Originariamente destinata a condire verdure di stagione, la Bagna Cauda si è poi evoluta, mantenendo intatto il suo carattere robusto e il suo sapore intenso, che ben si sposa con la terra da cui proviene.

Il PAT non è solo un marchio di qualità, ma un impegno alla tracciabilità e alla fedeltà alla tradizione.

Per ottenere la certificazione, la Bagna Cauda di Faule ha dovuto dimostrare l’utilizzo di ingredienti di eccellenza, il rispetto del metodo di lavorazione artigianale e la continuità nella trasmissione del sapere da una generazione all’altra.

Questo sigillo di garanzia tutela il consumatore, orientandolo verso un prodotto autentico, espressione del territorio e della sua cultura.

La concessione del PAT alla Bagna Caoda di Faule rappresenta un’opportunità per valorizzare l’intero sistema agroalimentare della zona, promuovendo il turismo enogastronomico e sostenendo le piccole aziende agricole che operano nel rispetto della tradizione.

È un segnale di attenzione verso le comunità montane, spesso marginalizzate, che custodiscono un patrimonio di conoscenze e di sapori unico al mondo.

Inoltre, la Bagna Caoda di Faule, con la sua storia e le sue peculiarità, incarna un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione delle risorse locali, la tutela del paesaggio e la promozione di un’agricoltura a basso impatto ambientale.

La sua autenticità e la sua genuinità sono un invito a riscoprire il piacere di un cibo semplice, buono e legato al territorio.

Rappresenta un tassello importante nel mosaico della gastronomia piemontese, un patrimonio da custodire e da promuovere con orgoglio.