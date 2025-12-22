Bergamotto di Calabria: Ricettario Ufficiale e Tesoro Culinario

Il Bergamotto di Reggio Calabria, oltre ad essere un’icona dell’alta profumeria, svela le sue molteplici virtù culinarie grazie al “Ricettario Ufficiale Bergarè 2025”, una pubblicazione digitale promossa dalla Camera di Commercio reggina.

Lungi dall’essere un semplice agrume, il bergamotto si propone come un elemento chiave per la gastronomia contemporanea, capace di arricchire piatti tradizionali e stimolare innovazioni in cucina.

Il progetto Bergarè, giunto alla sua edizione 2025, ha visto la partecipazione di chef e pasticceri locali che hanno contribuito a definire un corpus di ricette salate e dolci, tecniche di lavorazione e suggerimenti per abbinamenti ricercati.

Questa iniziativa non si limita a presentare preparazioni, ma mira a decostruire la percezione del bergamotto come ingrediente elitario o complesso.

Al contrario, il ricettario intende democratizzare il suo utilizzo, rendendolo accessibile a tutti, dai professionisti della ristorazione agli appassionati di cucina casalinga.

La ricchezza organolettica del bergamotto – la scorza profumata, il succo agrodolce, la polpa succosa – viene esplorata in profondità, evidenziando come possa bilanciare sapori complessi e conferire un tocco di originalità a preparazioni altrimenti ordinarie.

Il ricettario non solo offre istruzioni precise, ma anche spunti creativi per interpretare il bergamotto in chiave personale, suggerendo alternative innovative rispetto agli agrumi più comuni.

Si invita così a sperimentare, a giocare con le note aromatiche uniche del bergamotto, per ottenere risultati sorprendenti in termini di gusto e profumo.

Il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, sottolinea come il ricettario rappresenti un’occasione per valorizzare un prodotto agroalimentare distintivo del territorio reggino, trasformandolo in veicolo di narrazione gastronomica e in elemento di coesione identitaria.

Non si tratta semplicemente di cucinare, ma di creare un’esperienza sensoriale che evochi i profumi e i sapori della Calabria, elevando un pasto quotidiano a un momento di piacere e scoperta.

Il Bergamotto si configura quindi come un ponte tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e eccellenza, in grado di affascinare palati esigenti e di promuovere la cultura enogastronomica locale nel mondo.

Il progetto si propone di far conoscere il Bergamotto non solo come pregio cosmetico, ma come un vero e proprio tesoro culinario, capace di arricchire la tavola e di raccontare la storia di un territorio.