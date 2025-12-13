Clementine UNESCO: un omaggio agrumato all’eccellenza italiana.

Un gesto simbolico e gustoso ha segnato la celebrazione nazionale che ha sancito la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO a Roma.

Oltre duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP, gioiello agrumario pugliese, sono state offerte a tutti i partecipanti all’evento che si è svolto nella suggestiva Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

La presenza di figure istituzionali, chef di prestigio, cori corali e la performance di artisti come Al Bano hanno arricchito ulteriormente la serata, intrisa di orgoglio nazionale e celebrazione di un’identità culinaria riconosciuta a livello globale.

L’offerta delle clementine non è stata una mera formalità, ma un atto di rappresentanza di un territorio e della sua eccellenza agroalimentare.

Il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto ha curato l’imballaggio delle duemila clementine in un packaging dedicato, un vero e proprio manifesto che esprime la connessione profonda tra il prodotto, l’arte culinaria italiana e il riconoscimento UNESCO.

L’etichetta “I Am la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità”, affiancata dai loghi del Ministero della Cultura e del Masaf, ha rafforzato il messaggio di un’identità culturale condivisa e valorizzata.

La Presidente del Consorzio, Daniela Barreca, ha espresso profonda gratitudine al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e a Origin Italia per l’opportunità offerta.

Questo gesto sottolinea come il Consorzio, con il suo impegno costante nella tutela e promozione del prodotto, si configuri come un attore fondamentale nella valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Non si tratta semplicemente di promuovere un agrume, ma di veicolare un’immagine d’Italia autentica, legata alla sua storia, alla sua agricoltura sostenibile e alla qualità dei suoi prodotti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di comunicazione più ampio, che ha visto il Consorzio partecipare, solo poche settimane prima, all’iniziativa nazionale volta a promuovere le produzioni DOP e IGP italiane nelle lounge aeroportuali di ITA Airways.

Un segnale tangibile di come la presenza dei prodotti del territorio italiano, con le loro certificazioni di qualità e le loro storie di tradizione, possa contribuire a diffondere l’eccellenza agroalimentare italiana nel mondo, affiancando un’immagine di paese attento alla valorizzazione del suo patrimonio culturale e gastronomico.

La Clementina del Golfo di Taranto, in questo contesto, assume il ruolo di ambasciatrice di un’Italia che sa coniugare gusto, storia e sostenibilità.