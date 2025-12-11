Corato Cultivar Bellezza: Un Viaggio tra Storia, Arte e Sapori

Corato si appresta a svelare la sua anima, a celebrare un’identità stratificata e profonda attraverso “Corato Cultivar Bellezza”, un evento triennale che si dispiega dal 9 al 13 dicembre.

Non si tratta di una semplice festa a tema, ma di un’immersione esperienziale nel cuore pulsante di una comunità legata indissolubilmente al territorio e al suo prezioso patrimonio.

L’iniziativa si configura come un ponte tra passato, presente e futuro, teso a valorizzare non solo l’eccellenza agroalimentare – in particolare l’olio extravergine di oliva derivante dalla cultivar Coratina, emblema stesso della città – ma anche il ricco tessuto artistico, storico e culturale che la caratterizza.

Il percorso proposto ai visitatori si articola in una serie di tappe significative: dall’esplorazione del misterioso dolmen dei Paladini, monumentale testimonianza dell’età del Bronzo che affonda le radici in un passato remoto e ancestrale, alla scoperta di Palazzo Gioia, scrigno di memorie nobiliari, e della Biblioteca Comunale, custode del sapere e della memoria collettiva.

Il programma prevede un fitto calendario di eventi pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo: concerti di musica contemporanea, come quello del 20 dicembre con Enrico Rava Fearless Five, performance artistiche evocative, come “Così parla un albero” che si svolgerà all’interno del museo cittadino, e incontri dedicati all’approfondimento delle tradizioni locali.

Sabato, il fulcro dell’esperienza sarà la diretta connessione con la terra: la raccolta delle olive, un rituale secolare che rievoca il legame ancestrale tra uomo e natura, e la visita alla pianta madre della cultivar Coratina, un albero secolare che simboleggia la continuità generazionale e la resilienza della comunità.

La serata culminerà con la presentazione ufficiale del logo e dello spot promozionale, realizzati da PugliArmonica, e con la festa dedicata all’olio extravergine di oliva Coratina, un vero e proprio “oro verde” che rappresenta il fiore all’occhiello della produzione locale.

L’assessore allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci, sottolinea l’ambizione di “Corato Cultivar Bellezza”: “Vogliamo ampliare gli orizzonti, proiettare la nostra città in una dimensione globale, comunicando l’autenticità delle nostre radici, la bellezza dei nostri paesaggi, la ricchezza delle nostre tradizioni e la qualità ineguagliabile del nostro olio.

Non si tratta solo di promuovere un prodotto, ma di raccontare una storia, di condividere un’esperienza, di offrire un’identità.

” L’iniziativa si propone dunque come un investimento strategico per il futuro, volto a rafforzare l’immagine di Corato come destinazione turistica di eccellenza, capace di offrire un’esperienza autentica e memorabile.