Culatello di Zibello: Ottimismo e Record in Arrivo!

Il panorama del Culatello di Zibello si tinge di ottimismo, con un incremento del 13% nelle marchiature registrate a ottobre rispetto all’anno precedente, portando il numero di culatelli sigillati a quasi 70.000.

Questo dato significativo, comunicato dal Consorzio di Tutela in concomitanza con “November Porc”, l’evento dedicato alla valorizzazione del territorio di produzione, proietta la produzione annuale verso un superamento della soglia dei 73.550 esemplari, un risultato che testimonia la vitalità e la crescente popolarità di questa eccellenza gastronomica.

Analizzando i dati economici da gennaio ad ottobre, si evidenzia un sigillo di 69.798 culatelli, un dato che riflette non solo una robusta domanda interna, ma anche un crescente interesse internazionale.

Un aspetto particolarmente rilevante è la destinazione di circa 28.000 culatelli al settore del preaffettato, per un totale di 848 chilogrammi, una quota destinata ad aumentare ulteriormente in vista delle festività natalizie.

Queste ultime rappresentano un momento cruciale per il Culatello di Zibello, contribuendo per il 40% delle vendite annuali totali e confermandolo come un regalo ambito e ricercato.

Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop, sottolinea come “November Porc” sia ormai un appuntamento imprescindibile per la promozione e la celebrazione di questo prodotto iconico della norcineria italiana.

Il legame intrinseco con la Bassa Parmense, l’unica area geograficamente idonea alla sua produzione, ne definisce l’unicità e contribuisce alla sua reputazione globale.

Questa vocazione territoriale, esaltata dalla tradizione secolare e dalle rigorose tecniche di lavorazione, conferisce al Culatello di Zibello un’identità inconfondibile, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

I risultati positivi registrati testimoniano un impegno costante da parte di produttori e del Consorzio, un lavoro corale volto a preservare l’autenticità del prodotto e a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente.

L’incremento delle marchiature non è solo un dato quantitativo, ma un indicatore di fiducia e di apprezzamento nei confronti di un’eccellenza che incarna i valori di qualità, tradizione e territorio, consolidando la posizione del Culatello di Zibello Dop come “Re dei Salumi”.