Expo Itinerante: Un Viaggio nel Gusto e nell’Eccellenza Europea

Un’Odissea del Gusto: L’Expo Itinerante per Celebrare l’Eccellenza Europea DOP e IGPArepo, l’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d’Origine, ha dato il via a un’ambiziosa iniziativa: un’esposizione itinerante di portata internazionale, concepita per valorizzare e diffondere la conoscenza dei prodotti europei distinti da Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

L’annuncio, formulato dal presidente Arepo e assessore regionale lombardo all’agricoltura, Alessandro Beduschi, durante l’assemblea generale ospitata dalla Regione Cataluña, segna una svolta strategica nel panorama della promozione agroalimentare europea.

Il progetto non si configura semplicemente come una fiera commerciale, ma come un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale.

L’obiettivo primario è quello di educare i consumatori, sia europei che globali, sul significato profondo dei marchi di qualità UE, svelando il legame indissolubile tra il prodotto, il territorio di origine e le competenze artigianali che lo contraddistinguono.

L’iniziativa si propone di colmare un divario di conoscenza diffuso, spesso mascherato da una comprensione superficiale del valore aggiunto rappresentato dalla certificazione DOP e IGP.

Le Indicazioni Geografiche, in particolare, emergono come custodi di un patrimonio immateriale di inestimabile valore.

Essi incarnano la storia, le tradizioni e le specificità ambientali di un determinato territorio, tramandate di generazione in generazione.

Beduschi ha sottolineato come questo legame profondo tra prodotto e luogo d’origine sia spesso sottovalutato, ostacolandone la piena espressione del potenziale economico e culturale.

L’esposizione itinerante rappresenta una risposta concreta a questa problematica.

Attraverso un percorso espositivo interattivo e coinvolgente, si intende raccontare le storie dei prodotti, presentandone le peculiarità organolettiche, le tecniche di produzione e il ruolo fondamentale delle comunità locali che ne curano la realizzazione.

I consorzi di produttori, veri e propri custodi del sapere tradizionale, saranno i protagonisti di questo dialogo diretto con i cittadini e i consumatori, offrendo degustazioni, dimostrazioni e incontri formativi.

La prima tappa, prevista per il 2026 in Italia, offrirà un’opportunità unica per celebrare l’eccellenza agroalimentare nazionale e presentare al mondo la ricchezza e la diversità dei prodotti DOP e IGP italiani.

Al di là dell’impatto economico, l’iniziativa mira a rafforzare l’identità europea, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso delle tradizioni locali.

Parallelamente all’annuncio dell’Expo itinerante, Beduschi ha comunicato l’adesione della Regione Calabria ad Arepo, consolidando ulteriormente la presenza italiana all’interno dell’associazione.

Questa nuova affiliazione eleva la rappresentanza nazionale a dieci regioni – Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna e Calabria – testimoniando l’importanza strategica che l’agroalimentare europeo riveste per il tessuto economico e culturale del continente.

L’ampliamento dell’associazione sottolinea, inoltre, la crescente consapevolezza del ruolo cruciale che i prodotti DOP e IGP svolgono nel promuovere lo sviluppo territoriale, la salvaguardia del patrimonio culturale e la valorizzazione delle risorse naturali.