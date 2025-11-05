Fragola IGP Basilicata: un’eccellenza italiana al vertice europeo

La fragola di Basilicata si aggiunge al panorama delle eccellenze agroalimentari italiane, ottenendo il prestigioso riconoscimento europeo come Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Questa certificazione, che porta il numero delle denominazioni italiane al vertice europeo con 896, sottolinea la capacità del nostro Paese di preservare e promuovere la diversità e la qualità delle proprie produzioni agricole.

Un traguardo, come sottolineato dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, frutto di un impegno mirato a tutelare il lavoro dei produttori e a consolidare l’indissolubile legame tra territorio, tradizione e filiera alimentare.

La Fragola della Basilicata IGP non è semplicemente un frutto; è l’espressione di un ecosistema unico, plasmato da secoli di agricoltura attenta e consapevole.

Il Metapontino, l’area geografica di origine, si rivela un microcosmo privilegiato, beneficiando di un clima temperato, caratterizzato da inverni miti e estati calde, unito a un’esposizione solare ottimale che favorisce la maturazione di frutti ricchi di zuccheri e aromi.

La fertilità del suolo, frutto della complessa stratificazione geologica di sedimenti marini e fluviali, conferisce alla fragola una succosità e una complessità gustativa distintive.

L’IGP, in questo contesto, non è solo un marchio di qualità, ma un sigillo di autenticità.

Essa garantisce che il frutto sia coltivato, trasformato e preparato in un’area geografica delimitata, secondo rigorosi disciplinari che ne regolano ogni fase, dalla scelta delle varietà di fragole alla tecnica di coltivazione, fino alla raccolta e alla confezione.

Questo impegno alla tracciabilità e alla trasparenza assicura al consumatore un prodotto genuino, espressione della sapienza contadina locale e della ricchezza del terroir metapontino.

La valorizzazione della Fragola della Basilicata IGP rappresenta, quindi, un’opportunità di sviluppo economico e sociale per l’intera comunità locale, promuovendo un turismo sostenibile e incentivando la salvaguardia di un patrimonio agricolo inestimabile.

La fragola non è soltanto un prodotto da gustare, ma un simbolo di identità, un racconto di terra, storia e passione, capace di conquistare i palati più esigenti e di portare il Made in Italy nel mondo.