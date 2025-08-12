HomeProdotti tipiciGorgonzola Dop: nuove tariffe USA a rischio esportazioni

Gorgonzola Dop: nuove tariffe USA a rischio esportazioni

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
Prodotti tipici
Il mercato statunitense rappresenta una frontiera di straordinaria importanza per il Gorgonzola Dop, un’eccellenza casearia italiana che vanta una storia secolare e un’identità gastronomica inconfondibile. Attualmente, le esportazioni verso gli Stati Uniti superano i 3 milioni di euro annuali, con un volume di circa 387 tonnellate di formaggio che giunge oltreoceano. Questo dato, apparentemente solido, si trova ora a fronteggiare venti di cambiamento che potrebbero radicalmente alterarne la traiettoria.Le prospettive economiche, inizialmente promettenti, sono ora offuscate da nuove politiche commerciali imposte dall’amministrazione americana. Se, come ipotizzato, il prezzo medio al chilogrammo dovesse attestarsi intorno ai 10 euro, si prevedono incrementi significativi per il consumatore finale americano. Questo aumento, potenzialmente superiore al raddoppio del prezzo attuale, rischia di compromettere la competitività del Gorgonzola Dop in un mercato già affollato e sensibile alle variazioni economiche.Il presidente del Consorzio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio, esprime apertamente il proprio rammarico e la propria preoccupazione per queste scelte. La sua amarezza non deriva solo da una questione economica, ma anche dalla consapevolezza del valore culturale e gastronomico che il Gorgonzola Dop rappresenta per l’Italia e per il panorama internazionale. L’impatto di queste nuove tariffe si estende ben oltre i numeri. Minaccia di ridurre la disponibilità del prodotto, limitando l’accesso a un’esperienza culinaria unica e genuina per i consumatori americani. Ciò potrebbe altresì danneggiare l’immagine del Made in Italy, simbolo di qualità, tradizione e artigianalità, che il Gorgonzola Dop incarna pienamente.Il Consorzio, in collaborazione con le istituzioni italiane, si trova ora a dover affrontare una sfida complessa. È necessario esplorare ogni possibile via diplomatica e commerciale per mitigare gli effetti di queste nuove restrizioni, tutelando al contempo la salvaguardia di un patrimonio caseario di inestimabile valore. La ricerca di soluzioni innovative, che includano la diversificazione dei canali di distribuzione e la promozione del prodotto attraverso campagne mirate, diventa cruciale per garantire la resilienza del Gorgonzola Dop e preservare la sua presenza sul mercato statunitense. Il futuro di questa eccellenza italiana dipende dalla capacità di navigare con prudenza e determinazione in un contesto globale sempre più incerto.

Related Articles

Dazi Trump: Grana Padano a rischio, tensioni USA-Europa

L'annuncio di un dazio del 30% sui prodotti provenienti dall'Unione Europea, emanato dall'amministrazione Trump,...

Pane, olio e solidarietà: un evento a Milano per la Dieta Mediterranea

Il 28 agosto a Milano, nell'ambito dell'iniziativa di beneficenza "Pane in Piazza", Assitol, l'Associazione...

Ratafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio consacrato

La recente registrazione, avvenuta il 5 agosto 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, consacra...

Mortadella Bologna IGP: Semestre Stellare, l’Export Traina la Crescita

Il primo semestre del 2024 rivela un andamento robusto per la Mortadella Bologna IGP,...

Pecorino Romano DOP: Crescita USA a rischio tra dazi e volatilità.

La crescente integrazione del Pecorino Romano DOP nel mercato statunitense, con il 40% delle...

Amatrice: nasce la Giornata Internazionale dell’Amatriciana

L'impegno per la rinascita di Amatrice, ferita dal sisma del 2016, si concretizza in...

Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.

Il Canestrato Igp di Moliterno, più che un semplice formaggio, incarna un patrimonio culturale...

Uva da tavola pugliese: eccellenza italiana conquista i mercati globali.

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente successo...

