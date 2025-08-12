Gorgonzola Dop: nuove tariffe USA a rischio esportazioni

Il mercato statunitense rappresenta una frontiera di straordinaria importanza per il Gorgonzola Dop, un’eccellenza casearia italiana che vanta una storia secolare e un’identità gastronomica inconfondibile. Attualmente, le esportazioni verso gli Stati Uniti superano i 3 milioni di euro annuali, con un volume di circa 387 tonnellate di formaggio che giunge oltreoceano. Questo dato, apparentemente solido, si trova ora a fronteggiare venti di cambiamento che potrebbero radicalmente alterarne la traiettoria.Le prospettive economiche, inizialmente promettenti, sono ora offuscate da nuove politiche commerciali imposte dall’amministrazione americana. Se, come ipotizzato, il prezzo medio al chilogrammo dovesse attestarsi intorno ai 10 euro, si prevedono incrementi significativi per il consumatore finale americano. Questo aumento, potenzialmente superiore al raddoppio del prezzo attuale, rischia di compromettere la competitività del Gorgonzola Dop in un mercato già affollato e sensibile alle variazioni economiche.Il presidente del Consorzio Gorgonzola Dop, Antonio Auricchio, esprime apertamente il proprio rammarico e la propria preoccupazione per queste scelte. La sua amarezza non deriva solo da una questione economica, ma anche dalla consapevolezza del valore culturale e gastronomico che il Gorgonzola Dop rappresenta per l’Italia e per il panorama internazionale. L’impatto di queste nuove tariffe si estende ben oltre i numeri. Minaccia di ridurre la disponibilità del prodotto, limitando l’accesso a un’esperienza culinaria unica e genuina per i consumatori americani. Ciò potrebbe altresì danneggiare l’immagine del Made in Italy, simbolo di qualità, tradizione e artigianalità, che il Gorgonzola Dop incarna pienamente.Il Consorzio, in collaborazione con le istituzioni italiane, si trova ora a dover affrontare una sfida complessa. È necessario esplorare ogni possibile via diplomatica e commerciale per mitigare gli effetti di queste nuove restrizioni, tutelando al contempo la salvaguardia di un patrimonio caseario di inestimabile valore. La ricerca di soluzioni innovative, che includano la diversificazione dei canali di distribuzione e la promozione del prodotto attraverso campagne mirate, diventa cruciale per garantire la resilienza del Gorgonzola Dop e preservare la sua presenza sul mercato statunitense. Il futuro di questa eccellenza italiana dipende dalla capacità di navigare con prudenza e determinazione in un contesto globale sempre più incerto.