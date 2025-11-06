Graciela Zar, 86 anni e una vita per la mozzarella.

A ottantasei anni, Graciela Zar incarna una vitalità e una passione che sfidano le convenzioni, sognando di trasformare una passione radicata nella sua infanzia in un’attività imprenditoriale concreta: l’apertura di un caseificio artigianale.

La sua iscrizione all’edizione 2025 del corso di formazione per casari, organizzato dalla Scuola lattiero-casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso Mbc Service, è una testimonianza di questa resilienza e di un desiderio inestinguibile di realizzazione professionale.

Graciela, nata a Buenos Aires da padre italiano e madre belga, affonda le sue radici in una famiglia di allevatori.

Cresciuta nella Pampa argentina, un paesaggio vasto e iconico, ha sviluppato un profondo legame con il mondo bovino, ereditando un’innata familiarità con l’allevamento e le sue dinamiche.

Questo legame, unito a un’acuta intelligenza e una solida formazione – una laurea in Scienze Sociali conseguita alla Pontificia Università Gregoriana di Roma – l’ha portata a lavorare come segretaria all’ambasciata argentina in Italia, maturando un’esperienza multiculturale e affinando le sue capacità relazionali.

Ma il richiamo del cibo, delle tradizioni e della cultura gastronomica si è rivelato irresistibile.

Insieme al marito, ha gestito un locale a Pisoniano, Roma, un punto di incontro dove si celebrava il tango e si gustavano le autentiche bistecche argentine.

Un’esperienza imprenditoriale che l’ha arricchita, insegnandole l’importanza della passione, della dedizione e della cura dei dettagli.

Il progetto attuale, l’apertura di un allevamento di bufale con produzione di mozzarella Dop e la creazione di un caseificio, rappresenta il coronamento di un percorso fatto di esperienze diverse e di un costante desiderio di crescita.

L’idea di collaborare con un socio più giovane riflette la sua apertura mentale e la sua volontà di condividere la sua esperienza e la sua passione con le nuove generazioni.

La storia di Graciela Zar, l’alunna più anziana nella storia della Scuola del Consorzio, commuove e ispira Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La sua presenza testimonia che la passione per un prodotto genuino e legato al territorio non conosce limiti di età.

Il Consorzio si impegna a supportare Graciela e gli altri studenti lungo il percorso formativo, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie risorse per garantire loro un futuro professionale di successo nella filiera bufalina, contribuendo a preservare e promuovere l’eccellenza di un prodotto iconico del Made in Italy.

L’iniziativa, nata nel 2017, ha già formato oltre cento allievi provenienti da ogni continente, offrendo un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Campania, con un tasso di inserimento lavorativo superiore al 90% e un programma intensivo di 250 ore tra teoria e pratica, culminato in uno stage formativo presso i caseifici associati.