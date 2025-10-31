Grappa I.G.: Nascita del Consorzio Nazionale, un Nuovo Capitolo

Il riconoscimento ufficiale del Consorzio Nazionale della Grappa I.

G.

segna un punto di svolta cruciale per il settore delle bevande spiritose italiane e per l’intero sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche (I.

G.

).

Formalizzato con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2025, questo primo consorzio nazionale dedicato alla grappa rappresenta un investimento strategico per la salvaguardia dell’identità, della qualità e della reputazione di un prodotto profondamente legato al territorio e alla tradizione italiana.

Oltre alla mera vigilanza sull’uso corretto della denominazione “Grappa I.

G.

“, il Consorzio Nazionale si pone come fulcro di un’azione integrata volta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della grappa italiana a livello globale.

Questo implica un impegno concreto nella definizione e nel rispetto di un disciplinare di produzione rigoroso, che ne garantisca l’autenticità e l’eccellenza.

L’obiettivo è quello di educare i consumatori, sia in Italia che all’estero, a riconoscere e apprezzare la grappa I.

G.

come espressione di un know-how artigianale secolare, frutto di scelte agronomiche oculate e di processi di distillazione meticolosi.

La decisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, guidato dal Ministro Francesco Lollobrigida, testimonia l’importanza crescente attribuita alla tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

Il consorzio non è solo uno strumento di controllo, ma un vero e proprio motore di sviluppo per l’intero settore, incentivando la ricerca e l’innovazione, supportando le aziende produttrici, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, e promuovendo la creazione di nuove opportunità di business.

Il ruolo dei Consorzi di Tutela, come quello dedicato alla Grappa I.

G.

, è cruciale per garantire la sostenibilità economica e ambientale del settore.

La difesa delle I.

G.

e delle Dop (Denominazioni di Origine Protetta) costituisce un pilastro fondamentale della politica agroalimentare italiana, un impegno che richiede una collaborazione sinergica tra istituzioni, produttori e rappresentanze di categoria.

Questo consorzio rappresenta un tassello fondamentale nella strategia più ampia volta a rafforzare la competitività del “Made in Italy” sui mercati internazionali, contrastando efficacemente fenomeni di contraffazione e di appropriazione indebita del marchio.

Si tratta di un investimento per il futuro, un atto di responsabilità verso le generazioni a venire, che permette di preservare un’eccellenza unica e di perpetuarne la tradizione.

Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di coniugare tutela, innovazione e promozione, per un prodotto che incarna l’anima e il gusto dell’Italia.