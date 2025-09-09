Gusto Italiano in Europa: Tre Dop per un’Ode al Made in Italy

Un’Ode al Gusto Italiano: Tre Eccellenze Dop al Conquista dell’EuropaUn’iniziativa inedita e ambiziosa segna un punto di svolta nella promozione del Made in Italy, unendo le forze di tre pilastri dell’eccellenza agroalimentare: il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP. La campagna “La Dolce Vita”, più che una semplice promozione commerciale, si configura come un’immersione culturale, un invito a riscoprire il piacere autentico e la ricchezza sensoriale che caratterizzano la gastronomia italiana.Il progetto, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, mira a consolidare la presenza di questi prodotti iconici sui mercati europei, valorizzandone non solo le qualità organolettiche, ma anche il legame profondo con il territorio, le tradizioni secolari e l’impegno costante per la sostenibilità.La strategia di comunicazione è multiforme e mirata a intercettare un pubblico sempre più attento alla qualità, all’autenticità e all’esperienza culinaria. Nel corso di settembre, una campagna digitale capillare, focalizzata su Francia, Germania, Belgio e Olanda, stimolerà la curiosità e l’interesse attraverso contenuti coinvolgenti e suggestivi. Parallelamente, una presenza fisica impattante, con affissioni e totem posizionati in luoghi strategici come centri commerciali e stazioni della metropolitana a Parigi, Lione, Berlino e Colonia, amplificherà la visibilità dei prodotti.Un elemento distintivo della campagna è l’organizzazione di quindici eventi esclusivi, che si svolgeranno tra settembre e novembre, in sedi istituzionali di prestigio, come ambasciate e istituti culturali, e in ristoranti e locali alla moda delle principali città europee. Queste occasioni offriranno ai consumatori l’opportunità di degustare i prodotti, conoscere i produttori e immergersi nell’atmosfera unica del Made in Italy. “Abbiamo voluto creare un percorso sensoriale che raccontasse la storia e la passione che si celano dietro ogni singolo prodotto,” afferma Domenico Raimondo, presidente del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP. “La domanda di mozzarella Dop è in costante crescita, e questo progetto ci permette di intercettare un pubblico sempre più consapevole e alla ricerca di esperienze autentiche.”Sara Consalvo, presidente del Consorzio della Ricotta di Bufala Campana DOP, sottolinea il significato di questo debutto internazionale per il suo Consorzio, evidenziando come la collaborazione con altre eccellenze italiane sia fondamentale per rafforzare l’immagine del Made in Italy nel suo complesso. Nicola Martelli, presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP, conclude: “Insieme, possiamo raggiungere un pubblico più ampio e presentare i nostri prodotti con una forza promozionale superiore, grazie a una campagna strutturata, diffusa e congiunta, che celebra la ricchezza e la diversità del nostro patrimonio agroalimentare.”La campagna “La Dolce Vita” non è quindi solo una promozione commerciale, ma un vero e proprio ambasciatore del gusto italiano, un invito a celebrare la convivialità, la qualità e l’autenticità che rendono unico il Made in Italy.