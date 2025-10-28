Mele: Golden Delicious al top, prezzi in crescita e nuove tendenze

Il mercato italiano delle mele si presenta in un momento di dinamismo, con la Golden Delicious che conferma la sua posizione apicale nelle preferenze dei consumatori.

L’analisi di Bmti, basata sui dati wholesale della Rete Italmercati, evidenzia una campagna in crescita, caratterizzata da un’offerta robusta, proveniente sia dalle coltivazioni in pianura che da quelle montane, e da una qualità complessivamente elevata, favorita da condizioni climatiche favorevoli.

L’incremento della domanda estera, in aggiunta a quella interna, ha generato un aumento dei prezzi all’ingrosso del 10% rispetto ad ottobre dell’anno precedente, segnale di una vitalità del settore che si riflette sui costi per i distributori e, potenzialmente, per i consumatori finali.

La Golden Delicious, con la sua inconfondibile tonalità dorata, domina il panorama, ma il mercato si articola in una pluralità di offerte.

I prezzi all’ingrosso per la Golden Delicious di pianura si collocano tra 1€/kg e 1,10€/kg per i calibri più piccoli, mentre la versione montana, più ambita e abbondante, oscilla tra 1,60€/kg e 1,90€/kg, riflettendo la maggiore cura nella coltivazione e la qualità intrinseca dei frutti provenienti da altitudini elevate.

Questa differenza di prezzo sottolinea anche il valore aggiunto percepito per il prodotto di montagna, associato a caratteristiche organolettiche superiori.

L’analisi delle tendenze di consumo rivela una preferenza marcata verso le varietà rosse, che stanno progressivamente erodendo la quota di mercato della Stark Delicious, considerata ormai obsoleta rispetto all’offerta più fresca e innovativa.

La Fuji e la Royal Gala mantengono una buona rispondenza tra i consumatori, stabilizzandosi attorno ai 1,70€/kg.

Le Nicoter, mele rosse di montagna, continuano a essere apprezzate per il loro sapore intenso e la consistenza croccante, con prezzi che si attestano a 1,85€/kg, a testimonianza della loro nicchia di mercato ben definita.

Un caso particolarmente interessante è rappresentato dalle Annurche IGP campane, le cui quotazioni, spinto da una domanda in costante ascesa, raggiungono i 2€/kg per il calibro maggiore.

Questo dato evidenzia come la valorizzazione territoriale, attraverso la certificazione IGP, possa incidere positivamente sui prezzi e sulla riconoscibilità del prodotto, posizionandolo in una fascia di mercato premium.

L’andamento dei prezzi, unitamente alle dinamiche di domanda e offerta, riflette quindi un settore in continua evoluzione, orientato alla qualità, all’innovazione e alla valorizzazione delle specificità territoriali.