Mortadella Bologna IGP: Crescita Robusta e Successo all’Esportazione

Il primo semestre del 2025 si rivela un periodo di robusta crescita per la Mortadella Bologna IGP, con risultati che delineano un quadro di resilienza e dinamismo nel settore alimentare di eccellenza.

I dati comunicati dal Consorzio di Tutela, in concomitanza con la celebrazione dei 364 anni di questo iconico prodotto gastronomico, evidenziano un incremento complessivo significativo, testimoniando la capacità di adattamento e l’efficacia delle strategie di valorizzazione messe in atto.

L’export si distingue per una performance eccezionale, registrando un aumento dell’8,4%.

Questo risultato, che consolida la presenza della Mortadella Bologna IGP sui mercati internazionali, è accompagnato da un incremento della produzione, passata da 19.2 milioni di chilogrammi nel primo semestre del 2024 a 19.8 milioni di chilogrammi nel 2025, con un aumento del 3,2%.

Parallelamente, le vendite globali hanno superato i 16 milioni di chilogrammi, segnando un progresso del 3,4% rispetto all’anno precedente.

L’andamento positivo si estende anche all’affettato, con una crescita del 4,3% che proietta questo segmento in un trend di sviluppo decennale.

L’aumento delle esportazioni è particolarmente marcato in mercati chiave come Belgio (+64,3%), Svizzera (+34,4%), Spagna (+19,3%) e Gran Bretagna (+17%), riflettendo un’efficace penetrazione del prodotto e un crescente apprezzamento per la sua autenticità e qualità.

L’incidenza delle esportazioni sulla produzione totale si è incrementata dal 22% al 24,3%, dimostrando una crescente rilevanza per la crescita complessiva del Consorzio.

In Italia, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) continua a dominare come principale canale di vendita, rappresentando il 55,6% delle vendite totali.

A seguire, il “normal trade” detiene una quota del 26,4%, mentre i discount si attestano al 18,0%.

Guido Veroni, Presidente del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando in particolare l’eccellente performance dell’export e i notevoli aumenti registrati in mercati strategici.

L’efficacia delle iniziative promozionali triennali, cofinanziate dall’Unione Europea e orientate a coinvolgere punti vendita, canali HoReCa, giornalisti, influencer e scuole di cucina, si rivela determinante per il successo.

Queste iniziative, strutturate per creare consapevolezza e stimolare la domanda, testimoniano un approccio strategico volto a costruire un brand solido e duraturo nel tempo.

La crescita attuale è dunque interpretata come il frutto di un investimento costante nella promozione e nella valorizzazione del prodotto, che sta generando risultati tangibili e positivi.

L’introduzione di un nuovo format narrativo, “Maestri del Gusto Rosa”, e la riprogettazione del sito web, rafforzano ulteriormente l’immagine del prodotto e ne ampliano la visibilità, in linea con una strategia di comunicazione integrata e focalizzata sull’innovazione e sull’engagement del consumatore.