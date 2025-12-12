Mozzarella di Bufala Dop: Crescita, Innovazione e Sfide al 2026

La Mozzarella di Bufala Campana Dop: Prospettive di Crescita e Innovazione per il 2026Il futuro del Comparto della Mozzarella di Bufala Campana Dop è intrinsecamente legato a una strategia ambiziosa: la destagionalizzazione della produzione.

Questa sfida, che coinvolge direttamente gli allevatori, si inserisce in un percorso pluriennale volto a rimodulare i cicli biologici delle bufale, incentivando partizioni maggiori durante i mesi estivi, in risposta alla crescente domanda di questo prodotto iconico.

L’obiettivo primario, come sottolinea Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela, è armonizzare l’offerta con le fluttuazioni del mercato, garantendo volumi adeguati nei periodi di picco della domanda estiva, un momento in cui la produzione naturale tende a diminuire.

Attualmente, il 70% della produzione di latte di bufala si concentra tra aprile e settembre, un dato che evidenzia la necessità di un riequilibrio strutturale.

Per raggiungere tale obiettivo, il Consorzio sta valutando l’implementazione di incentivi mirati.

Questi includono premi economici per gli allevatori che incrementano la produzione di latte fresco durante l’estate, ma anche riconoscimenti per la qualità intrinseca del latte, elemento distintivo che eleva la Bufala Dop a un’eccellenza agroalimentare.

Il rigoroso disciplinare di produzione, che impone l’utilizzo esclusivo di latte fresco entro le prime 60 ore dalla mungitura, è un pilastro fondamentale per la salvaguardia dell’autenticità del prodotto.

Il 2026 segna anche un punto di svolta per l’innovazione tecnologica e i controlli di qualità.

Il Consorzio, nell’ottica di una trasparenza e garanzia sempre maggiore verso il consumatore, intende avviare un progetto di ricerca all’avanguardia.

Tale progetto si focalizzerà sullo sviluppo di un metodo di analisi in grado di rilevare la presenza di latte congelato, un rischio potenziale legato alla filiera produttiva.

Il 2026 sarà inoltre caratterizzato da investimenti strategici volti a consolidare la posizione della Mozzarella di Bufala Campana Dop sui mercati internazionali.

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare non solo la gastronomia nel suo complesso, ma anche gli ingredienti di eccellenza che la contraddistinguono, come il latte di bufala.

Dal primo gennaio, un nuovo organismo di controllo, Rina Agrifood, multinazionale specializzata nella certificazione, assumerà un ruolo cruciale nel monitoraggio della filiera, garantendo una presenza più solida e capillare a livello globale.

L’evento culminante di questo percorso di crescita sarà il primo Congresso Mondiale della Bufala, un’occasione unica per celebrare e promuovere l’importanza di questo animale e la sua filiera agroalimentare.

Organizzato in collaborazione con l’Università Federico II e l’Istituto Zooprofilattico di Portici, il congresso si terrà a Sorrento e riunirà esperti, produttori e appassionati da tutto il mondo.

L’Italia, e in particolare la Campania, rappresentano un punto di riferimento globale per l’allevamento di bufale e l’elaborazione di prodotti derivati.

Con una quota di mercato dello 0,4% a livello mondiale, l’Italia si distingue per aver sviluppato un sistema economico completo e integrato attorno alla filiera della bufala, un modello unico che merita di essere celebrato e valorizzato attraverso questo prestigioso evento internazionale.