Mozzarella DOP: Resilienza e Successo in Tempi di Crisi Globale

Nel tumultuoso anno 2025, un contesto globale segnato da conflitti latenti e tensioni commerciali – un vero e proprio labirinto di incertezze geopolitiche – l’enogastronomia campana e italiana, in particolare la Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha dimostrato una resilienza inattesa.

Contrariamente alle previsioni pessimistiche, il prodotto ha non solo mantenuto la sua posizione di leadership, ma ha consolidato la sua quota di mercato, raggiungendo livelli di popolarità internazionale precedentemente impensabili.

Questo successo, come sottolinea Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela, non si limita ai tradizionali mercati europei, come Francia e Germania, ma si estende a nuove aree geografiche, attirando un consumatore sempre più sofisticato e consapevole.

L’anno 2025 ha rivelato dinamiche complesse: i volumi di consumo sono rimasti sostanzialmente stabili, ma si è assistito a una significativa “migrazione” dal segmento della mozzarella non-DOP a quella DOP, un fenomeno notevole in un periodo di contrazione del potere d’acquisto.

Questa preferenza per la qualità e l’autenticità testimonia la crescente importanza percepita della Mozzarella di Bufala Campana DOP come simbolo di eccellenza italiana.

Le fluttuazioni mensili nelle vendite, con performance contrastanti tra luglio e agosto e una ripresa nei mesi successivi, evidenziano la necessità di un’analisi più approfondita dei fattori che influenzano la domanda.

La forza trainante di questo successo è l’export, in continua crescita e sostenuto da una strategia di marketing particolarmente efficace.

L’approccio non si limita alla partecipazione a fiere e eventi internazionali, ma include collaborazioni strategiche con altre eccellenze del Made in Italy, come il Prosciutto di San Daniele e la Ricotta di Bufala Campana DOP, creando un’immagine sinergica di qualità e tradizione.

Il tour europeo, con eventi esclusivi in ambasciate e sedi istituzionali, e la partecipazione al Fancy Food di New York sono esempi concreti di questa iniziativa.

L’espansione geografica è un altro elemento chiave.

Sebbene i mercati maturi europei rimangano importanti, si registra una crescita significativa nell’Europa dell’Est, in particolare in Polonia, mentre gli Stati Uniti continuano a rappresentare un mercato strategico.

Paradossalmente, l’aumento dei dazi doganali, saliti al 15%, ha stimolato la domanda, anche grazie al prezzo elevato già praticato negli Stati Uniti (tra i 67 e i 70 euro al chilo).

Saccani evidenzia come il mercato statunitense, nonostante le complessità tariffarie, si dimostri ancora solido e promettente.

L’orizzonte futuro include la conquista di nuovi mercati, come quelli africani, sudamericani e del Sud-Est asiatico, ma al momento i costi elevati del trasporto rappresentano un ostacolo significativo.

La sfida per il Consorzio di Tutela è dunque quella di superare queste barriere logistiche e di continuare a promuovere l’immagine della Mozzarella di Bufala Campana DOP come un prodotto di eccellenza, capace di resistere alle turbolenze del mercato globale e di conquistare nuovi consumatori, testimoniando la forza inarrestabile del Made in Italy.