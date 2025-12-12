Nuovo Presidente al Consorzio San Marzano: Manfuso guida la rinascita DOP

Il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP inaugura una nuova fase con l’elezione di Giampiero Manfuso alla presidenza.

L’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, riuniti nella sede del Consorzio, hanno conferito l’incarico a Manfuso, figura di spicco nella storia familiare e aziendale legata alla produzione del pomodoro di eccellenza.

A 45 anni, con una solida formazione economico-aziendale conseguita all’Università di Napoli, Manfuso porta con sé una conoscenza approfondita del settore, maturata in anni di impegno diretto come direttore acquisti della Conserve Manfuso Srl e attraverso un percorso di crescita all’interno del Consorzio stesso, culminato nel ruolo di Vice Presidente, ora ricoperto da Tommaso Romano, espressione del comparto agricolo.

L’insediamento di Manfuso alla guida del Consorzio si proietta verso un futuro che vede la necessità di affrontare sfide cruciali per la salvaguardia e la valorizzazione di un prodotto intrinsecamente legato all’identità culturale, agroalimentare ed economica dell’Agro Sarnese Nocerino.

La presidenza Manfuso si pone l’obiettivo di consolidare il ruolo strategico del Consorzio come motore di sviluppo per l’intera filiera, promuovendo non solo la crescita produttiva ma anche un’equa distribuzione dei benefici lungo tutta la catena del valore.

Tra le priorità del triennio, si delinea un piano ambizioso che include un’accelerazione delle attività di promozione, mirate a elevare il profilo del Pomodoro San Marzano DOP su scala globale.

Si tratta di un’azione volta a contrastare efficacemente il fenomeno dell’*Italian Sounding*, una pratica commerciale sleale che sfrutta indebitamente l’immagine e la reputazione dei prodotti italiani autentici per ingannare i consumatori.

La lotta all’evocazione indebita della denominazione DOP all’interno dell’Unione Europea sarà un impegno costante, affiancato da un rafforzamento della collaborazione tra i produttori agricoli e le aziende conserviere, con l’obiettivo di armonizzare i rapporti commerciali e favorire un dialogo costruttivo per affrontare le sfide comuni del mercato.

Il 2026 vedrà il traguardo del trentesimo anniversario del riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta, un’occasione imperdibile per celebrare la storia, la tradizione e la qualità ineguagliabile del Pomodoro San Marzano.

Manfuso ha annunciato l’organizzazione di iniziative speciali per celebrare questo importante anniversario, sottolineando il ruolo imprescindibile del Pomodoro San Marzano nella cucina italiana, un patrimonio gastronomico riconosciuto a livello mondiale come Bene Immateriale dell’Umanità.

La ricorrenza sarà un’opportunità per riaffermare l’importanza della sostenibilità, della tracciabilità e della tutela del sapere tradizionale legato alla coltivazione e alla trasformazione di questo frutto prezioso, simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana.