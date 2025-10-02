Olive Taggiasche IGP: Un Trionfo per la Liguria e la sua Tradizione

La varietà di olive Taggiasche, fiore all’occhiello dell’olivicoltura ligure e in particolare del Ponente imperiese, si consacra ufficialmente con il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) da parte dell’Unione Europea.

Questa certificazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, rappresenta una pietra miliare per un prodotto intrinsecamente legato all’identità culturale e al patrimonio agroalimentare della Liguria.

Il percorso verso l’IGP è stato un processo complesso e articolato, avviato nel 2021 con la genesi dell’Associazione tra i Produttori di Olive Taggiasche liguri.

Quest’iniziativa ha culminato, nel 2022, con la formale presentazione della domanda di registrazione, inizialmente al Ministero dell’Agricoltura e alla Regione Liguria, per poi essere inoltrata alla Commissione Europea.

La certificazione non è solo una convalida di una pratica agricola, ma testimonia un impegno collettivo volto a preservare un ecosistema produttivo fragile e prezioso.

La Regione Liguria, attraverso le voci del Presidente Marco Bucci e del Vicepresidente Alessandro Piana, sottolinea l’importanza storica di questo riconoscimento.

Non si tratta di una semplice approvazione burocratica, ma di un atto che salvaguarda una tradizione secolare, rafforza il legame tra prodotto e territorio, e offre al consumatore garanzie imprescindibili in termini di qualità, autenticità e tracciabilità.

L’IGP si configura quindi come un nuovo punto di partenza strategico, stimolando l’evoluzione della filiera, promuovendo la competitività sui mercati internazionali e incentivando investimenti mirati alla crescita produttiva, sempre nel rispetto dell’equilibrio ambientale e della salvaguardia del paesaggio.

Carlo Siffredi, presidente del Consorzio promotore, evidenzia la fatica e la perseveranza necessarie per raggiungere questo traguardo.

Esprime gratitudine alle aziende che hanno sostenuto l’iniziativa, convinto che l’IGP fungerà da potente catalizzatore non solo per l’olivicoltura, ma anche per l’intera economia regionale, con un impatto positivo sul comparto turistico.

L’oliva Taggiasca, emblema del territorio ligure, diviene così uno strumento di promozione dell’intera regione, offrendo garanzie concrete ai consumatori e valorizzando la materia prima e il lavoro dei produttori, custodi di un sapere antico e di una tradizione inestimabile.

Il riconoscimento IGP non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo dedicato alla promozione consapevole e sostenibile di un patrimonio agroalimentare unico.