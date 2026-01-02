Panettoni Falsi: Inchiesta Svela Frode DOP e IGP

L’inchiesta ha svelato un’abile operazione di *mislabeling* e appropriazione indebita di indicazioni geografiche protette, perpetrata all’interno di un laboratorio dolciario situato in un comune pedemontano.

I Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) di Catania, durante un’ispezione di routine, hanno scoperto che l’attività commerciale, apparentemente dedita alla produzione artigianale di panettoni, ingannava i consumatori attraverso un’etichettatura fuorviante.

Il titolare, gestore anche di una piattaforma di e-commerce, si faceva promotore di prodotti presentati come “panettoni al pistacchio di Bronte” e “panettoni al cioccolato di Modica”.

Tale denominazione evocava immediatamente l’immagine di ingredienti di eccellenza, legati a territori specifici con una lunga tradizione di produzione di alta qualità e che beneficiano di specifici marchi di certificazione che ne garantiscono l’origine e le caratteristiche uniche.

Tuttavia, l’indagine ha dimostrato che i panettoni, in realtà, erano realizzati con ingredienti di qualità inferiore, privi delle caratteristiche distintive e dell’origine geografica dichiarata.

L’accusa di tentata frode nel commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci si fonda sulla consapevolezza del titolare di star sfruttando la reputazione e il valore associati ai prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) per accrescere artificialmente il proprio profitto.

L’utilizzo fraudolento di tali denominazioni, che mirano a tutelare l’identità, la qualità e la tipicità di prodotti agricoli e alimentari, costituisce una violazione di norme rigorose volte a garantire la trasparenza e la correttezza del mercato.

L’aggravante specifica, legata all’indicazione fraudolenta di una denominazione di origine geografica, sottolinea l’intento preciso di ingannare il consumatore, inducendolo ad acquistare un prodotto percepito come di qualità superiore e legato a una tradizione specifica, quando invece si trattava di un prodotto standard, privo delle caratteristiche promesse.

Questo caso evidenzia la crescente sofisticazione delle frodi alimentari e l’importanza di controlli rigorosi per salvaguardare la reputazione dei prodotti DOP e IGP, tutelare i produttori onesti e proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi sulla necessità di rafforzare le misure di tutela delle indicazioni geografiche, promuovendo la consapevolezza dei consumatori e incentivando la tracciabilità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera.

L’azione del NAS, in questo contesto, rappresenta un pilastro fondamentale per garantire l’integrità del sistema alimentare nazionale e preservare l’identità e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.