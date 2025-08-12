HomeProdotti tipiciParmigiano Reggiano Montano: Cresce la Produzione, Esalta la Tradizione.

Parmigiano Reggiano Montano: Cresce la Produzione, Esalta la Tradizione.

Prodotti tipici
Il cuore pulsante del Parmigiano Reggiano, custode di una tradizione secolare, batte oggi più forte dalle zone montane. I dati recentemente divulgati dal Consorzio, in occasione della presentazione della 59ª edizione della Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina, evidenziano un dato cruciale: la produzione montana, fiore all’occhiello del formaggio DOP, rappresenta una quota superiore al 21,7% della produzione complessiva. Questa rilevanza sottolinea non solo la peculiarità di un territorio vocato, ma anche il successo di una strategia di valorizzazione pluriennale.Nel corso del 2024, gli 84 caseifici alpini, dislocati nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, a sinistra del Reno, hanno prodotto oltre 884.000 forme, un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Il dato del 2024 segna un progresso del 2,6% rispetto al 2023 e un notevole +15,4% rispetto al 2016, anno che ha visto l’avvio di un piano strategico mirato al rafforzamento e alla promozione di questa specifica filiera produttiva. Questa crescita non è un mero aumento quantitativo, ma il risultato di un impegno costante volto a preservare e a perfezionare le tecniche di lavorazione tradizionali, adattandole alle esigenze del mercato moderno senza comprometterne l’autenticità.Alimentando questa produzione di eccellenza, si segnala un aumento parallelo del latte impiegato, superando le 425.000 tonnellate. Questo incremento dell’1,6% sul 2023 e dell’11,9% sul 2016 testimonia la vitalità di un sistema di allevamento montano, sostenuto da una comunità di oltre 800 allevatori. La qualità del latte, derivante da specifiche razze bovine alimentate con foraggi locali e pascoli alpini, è il fondamento inequivocabile del Parmigiano Reggiano montano, conferendogli caratteristiche organolettiche uniche, con una maggiore complessità aromatica e una pasta più fine e cremosa. La Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina, in questo contesto, si configura come un momento cruciale per la comunità produttiva, un’occasione per celebrare la tradizione, per incontrare consumatori e operatori del settore e per proiettare il Parmigiano Reggiano montano verso nuovi orizzonti, consolidando il suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy nel mondo. L’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica applicata alla conservazione del patrimonio culturale e all’educazione del consumatore sono elementi chiave per garantire la continuità e il progresso di questa eccellenza agroalimentare.

Dazi Trump: Grana Padano a rischio, tensioni USA-Europa

L'annuncio di un dazio del 30% sui prodotti provenienti dall'Unione Europea, emanato dall'amministrazione Trump,...

Pane, olio e solidarietà: un evento a Milano per la Dieta Mediterranea

Il 28 agosto a Milano, nell'ambito dell'iniziativa di beneficenza "Pane in Piazza", Assitol, l'Associazione...

Ratafia Ciociara I.G.: Un tesoro del Lazio consacrato

La recente registrazione, avvenuta il 5 agosto 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, consacra...

Mortadella Bologna IGP: Semestre Stellare, l’Export Traina la Crescita

Il primo semestre del 2024 rivela un andamento robusto per la Mortadella Bologna IGP,...

Pecorino Romano DOP: Crescita USA a rischio tra dazi e volatilità.

La crescente integrazione del Pecorino Romano DOP nel mercato statunitense, con il 40% delle...

Amatrice: nasce la Giornata Internazionale dell’Amatriciana

L'impegno per la rinascita di Amatrice, ferita dal sisma del 2016, si concretizza in...

Moliterno: Le Notti del Canestrato, un viaggio tra storia e futuro.

Il Canestrato Igp di Moliterno, più che un semplice formaggio, incarna un patrimonio culturale...

Uva da tavola pugliese: eccellenza italiana conquista i mercati globali.

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente successo...

