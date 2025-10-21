Pasta, l’eccellenza italiana supera i 17 milioni di tonnellate

Il fascino intramontabile della pasta, ben lontano dall’attenuarsi nonostante le turbolenze economiche globali, si conferma pilastro dell’industria alimentare mondiale.

Le cifre più recenti, presentate in occasione del World Pasta Day 2025, rivelano una produzione globale che ha franchizzato la soglia dei 17 milioni di tonnellate, consolidando l’Italia nel ruolo di leader indiscusso con un output di 4,2 milioni di tonnellate nel 2024.

Questo primato, frutto di una tradizione secolare e di un’incessante ricerca di qualità, risuona con particolare intensità nel cuore degli italiani, per i quali la pasta incarna, con un consenso schiacciante del 96,6%, l’eccellenza del Made in Italy, un’immagine di prestigio e autenticità riconosciuta e apprezzata in ogni angolo del pianeta.

L’evento, promosso dall’Unione Italiana Food in collaborazione con l’International Pasta Organisation (IPO), non è semplicemente una celebrazione culinaria, ma un’occasione per riflettere sull’importanza della pasta come veicolo di cultura e valori.

Al di là del suo indiscusso valore nutrizionale, la pasta rappresenta un simbolo di condivisione e convivialità, un elemento centrale in innumerevoli tradizioni familiari e sociali in tutto il mondo.

La leadership italiana non si limita alla sola produzione, ma si estende anche all’innovazione.

L’industria italiana della pasta, infatti, è costantemente impegnata nella ricerca di nuove semole, processi produttivi più sostenibili e formati sempre più creativi, capaci di soddisfare i gusti in evoluzione dei consumatori internazionali.

Si assiste, ad esempio, a una crescente attenzione verso le farine di origine biologica, integrali e arricchite con nutrienti aggiuntivi, rispondendo a una domanda di prodotti più salutari e attenti all’ambiente.

La globalizzazione, pur presentando sfide, ha paradossalmente amplificato la diffusione della pasta al di fuori dei confini italiani.

Il piatto, originariamente legato alla tradizione mediterranea, si è adattato a diverse culture, assumendo forme e sapori locali, pur mantenendo intatta la sua essenza di alimento semplice, nutriente e capace di unire le persone attorno a una tavola imbandita.

La sua versatilità culinaria permette infinite variazioni, dall’abbinamento con sughi elaborati a ricette innovative che integrano ingredienti esotici, testimoniando la sua capacità di trascendere i confini geografici e culturali.

L’impegno dell’Unione Italiana Food e dell’IPO mira a preservare e promuovere questo patrimonio gastronomico, a sensibilizzare i consumatori sull’importanza di una produzione sostenibile e di alta qualità, e a celebrare il ruolo cruciale della pasta come ambasciatrice del gusto e della cultura italiana nel mondo.

Il World Pasta Day, dunque, non è solo una festa, ma un impegno continuo a valorizzare un tesoro culinario che continua a nutrire il corpo e l’anima di milioni di persone.