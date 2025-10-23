Patata di Bologna DOP: vitalità e sfide per la campagna 2025/2026

La campagna 2025/2026 della Patata di Bologna DOP si apre con un segnale di vitalità, sostenuta da un incremento del 6% nelle superfici coltivate, che portano il totale a 389 ettari.

Questa espansione, indicativa di una rinnovata fiducia nel prodotto e nell’impegno dei produttori, si affianca, tuttavia, a un contesto meteorologico avverso.

Le precipitazioni intense e prolungate durante la primavera hanno innescato meccanismi di stress idrico nelle piante, mitigando le potenziali rese per ettaro e ponendo una sfida per il mantenimento della costanza qualitativa.

Nonostante queste difficoltà, il Consorzio di Tutela esprime un cauto ottimismo, guidato dal presidente Davide Martelli, che sottolinea la resilienza del prodotto e la sua capacità di incarnare l’eccellenza agroalimentare emiliana.

Il rigore del disciplinare DOP, pilastro fondante della Patata di Bologna, continua a garantire un elevato standard qualitativo, confermando la sua unicità organolettica e la sua ricchezza nutrizionale.

La commercializzazione è già in pieno svolgimento, con una presenza significativa nei canali della grande distribuzione organizzata, che ne testimonia la popolarità e la fiducia dei consumatori.

Il Consorzio ha deliberatamente investito in un ampliamento delle attività promozionali, concepite per rafforzare la brand awareness e valorizzare le connessioni intrinseche tra la Patata di Bologna DOP e il territorio che la genera.

L’evento “Tramonto DiVino” a Cesenatico è stato un’occasione mirata per celebrare questa sinergia, coinvolgendo un pubblico superiore alle 800 persone.

La creazione di un piatto gourmet, che armonizzava la patata con altri prodotti DOP e IGP regionali – un gâteau raffinato arricchito da Squacquerone di Romagna, Scalogno di Romagna, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e chips di Pancetta Piacentina – ha rappresentato una narrazione gustativa ed emozionale, capace di comunicare l’identità e la storia di un territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un piano promozionale biennale, finanziato dalla legge regionale 16/95, volto a sostenere e promuovere le eccellenze agroalimentari locali.

Il piano promozionale a 360 gradi prevede una serie di attività destinate a raggiungere diversi target di consumatori.

Nelle prossime settimane, saranno implementate promozioni mirate direttamente nei punti vendita, stimolando l’acquisto e la sperimentazione in cucina.

Un concorso culinario, aperto a chef amatoriali e professionisti, inviterà a reinterpretare la Patata di Bologna in creazioni innovative, promuovendo la sua versatilità in cucina.

Una campagna televisiva nazionale, concepita per raggiungere un vasto pubblico, rafforzerà la brand awareness e comunicherà i valori distintivi del prodotto.

Un elemento distintivo della strategia promozionale 2025/2026 è l’attenzione alle nuove generazioni.

Da metà novembre, si lancerà un progetto inedito, che vedrà la Patata di Bologna DOP protagonista di un’esperienza culinaria con giovani chef e influencer digitali.

Questo approccio innovativo mira a avvicinare le nuove generazioni ai valori della tradizione agroalimentare, promuovendo la consapevolezza della qualità certificata e la sostenibilità del modello produttivo, in linea con le sensibilità contemporanee.

L’obiettivo finale è costruire un legame emotivo e culturale con la Patata di Bologna DOP, assicurandone la continuità e il successo nel tempo.