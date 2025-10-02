Pecorino Romano a Anuga 2025: eccellenza italiana nel mondo.

Il Consorzio di Tutela del Pecorino Romano ha confermato la propria partecipazione ad Anuga 2025, l’evento fieristico di riferimento a livello globale per il settore alimentare e delle bevande, che si terrà a Colonia dal 4 all’8 ottobre.

Questa presenza strategica non è un mero atto formale, ma un investimento mirato a proiettare il Pecorino Romano DOP come eccellenza del patrimonio agroalimentare italiano e a sostenere un percorso di crescita internazionale, focalizzato su mercati chiave e su una visione di lungo periodo.

Anuga, con la sua imponenza – un vero e proprio crocevia di oltre 7.900 espositori provenienti da 118 nazioni – rappresenta l’arena privilegiata per decifrare le dinamiche future dell’industria alimentare.

Più che una vetrina commerciale, è un laboratorio di idee, un punto di osservazione privilegiato per anticipare le tendenze che plasmeranno il consumo alimentare del domani.

Il Consorzio intende sfruttare questa opportunità per approfondire la comprensione delle evoluzioni in atto: non solo in termini di innovazione di prodotto – nuove formulazioni, tecniche di lavorazione, packaging – ma soprattutto per analizzare le trasformazioni profonde che caratterizzano le abitudini alimentari dei consumatori a livello globale.

La sostenibilità, intesa come responsabilità ambientale, sociale ed economica, è ormai un imperativo categorico, e il Pecorino Romano, con la sua filiera produttiva fortemente legata al territorio sardo e alle tradizioni secolari, ha l’opportunità di raccontare un modello di produzione etico e resiliente.

La tracciabilità, elemento sempre più cruciale nella catena del valore alimentare, sarà un altro focus primario.

Il Consorzio si impegna a garantire la massima trasparenza riguardo all’origine, alla lavorazione e alla qualità del Pecorino Romano DOP, rafforzando la fiducia dei consumatori e contrastando le contraffazioni.

L’obiettivo finale non è semplicemente aumentare le vendite, ma costruire una narrazione coerente e coinvolgente intorno al Pecorino Romano, un racconto che ne celebri la storia, la tradizione, il legame con il territorio e l’impegno costante per la qualità e la sostenibilità.

Anuga 2025 si configura dunque come un tassello fondamentale di questa strategia di comunicazione e di posizionamento a lungo termine, un’occasione per affermare il Pecorino Romano DOP come un autentico ambasciatore del gusto e della cultura italiana nel mondo.