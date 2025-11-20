Pecorino Romano Dop: Governo in difesa di un’eccellenza a rischio.

La salvaguardia di un’eccellenza agroalimentare come il Pecorino Romano Dop rappresenta una priorità strategica, un impegno che il governo italiano persegue con determinazione, soprattutto in un contesto economico globale caratterizzato da tensioni commerciali.

La recente imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti ha creato una situazione di potenziale vulnerabilità per la filiera, minacciando la redditività delle aziende produttrici e la continuità di una tradizione secolare.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di un’azione diplomatica incisiva, sollecitando direttamente il Commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, a intraprendere ogni sforzo possibile per l’azzeramento dei dazi americani sui prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento al Pecorino Romano.

Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di negoziati commerciali volti a ristabilire un equilibrio e a rimuovere barriere che ostacolano l’accesso ai mercati esteri.

Parallelamente all’azione diplomatica, il governo italiano sta implementando misure concrete di supporto alla filiera.

L’incontro con la Presidente della Giunta regionale della Sardegna, Alessandra Todde, e con il Presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, Gianni Maoddi, ha confermato la condivisione di un approccio coordinato e l’impegno reciproco a rafforzare il settore.

La Presidente Todde, in particolare, ha ribadito il ruolo cruciale della Regione Sardegna, territorio di origine del formaggio, nel garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto.

Il Ministro Lollobrigida ha annunciato l’impiego di risorse derivanti dal fondo indigenti per sostenere l’acquisto di Pecorino Romano, un intervento mirato a stabilizzare i prezzi e a incentivare la domanda.

Questa iniziativa si aggiunge ad altre misure di sostegno previste dalla programmazione comunitaria e nazionale, volte a promuovere la competitività delle aziende agricole e a preservare il patrimonio agroalimentare italiano.

La tutela del Pecorino Romano Dop non è solo una questione economica, ma anche un atto di salvaguardia di un’identità culturale e di un’eredità gastronomica che contribuiscono a definire l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Il governo italiano è consapevole di questa responsabilità e si impegna a collaborare con tutti gli attori della filiera, dalle regioni ai consorzi di tutela, per garantire un futuro sostenibile a questo prodotto simbolo del nostro Paese.

Il dialogo costruttivo e la sinergia tra le istituzioni sono elementi chiave per affrontare le sfide attuali e per valorizzare appieno il potenziale di un’eccellenza che merita di essere promossa e difesa.