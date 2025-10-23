Pesca di Leonforte IGP: un tesoro siciliano tra tradizione e innovazione.

La pesca di Leonforte: un’eccellenza siciliana racchiusa in un sacchetto di carta.

Non una semplice varietà di pesca, ma un vero e proprio tesoro agricolo, ufficialmente riconosciuto con l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel 2010, che la distingue per caratteristiche uniche e un metodo di coltivazione secolare.

La peculiarità più evidente è l’insacchettamento: ogni singolo frutto, fin dalla fase di piccolissimo frutto, viene protetto da una federa di carta pergamenata, una pratica che ne garantisce la purezza e la preservazione degli aromi, esaltandone la dolcezza intrinseca.

Questa tradizione, risalente al 1970, non è un mero vezzo estetico, ma una scelta tecnica cruciale per la salvaguardia del frutto dagli agenti atmosferici e dalle malattie criptogamiche, fattori che potrebbero comprometterne la qualità e l’aspetto.

Il risultato è una pesca dal colore intenso, dalla polpa succosa e dal profumo inebriante, un vero e proprio concentrato di sole e di sapori mediterranei.

L’area di produzione è circoscritta a una ristretta porzione di territorio siciliano, comprendente i comuni di Leonforte, Agira, Assoro, Enna e Calascibetta, un’identità territoriale fortemente legata alla sua unicità.

I 150 ettari di impianti certificati ospitano migliaia di alberi che prosperano nel clima mite e soleggiato della Sicilia, regalando una produzione annua stimata intorno alle 50 chilogrammi per albero, con frutti che raggiungono un peso compreso tra i 200 e i 250 grammi.

La stagionalità tardiva, che si estende da agosto a novembre, contribuisce a differenziare ulteriormente la pesca di Leonforte, offrendo un prodotto maturo e dolce quando la maggior parte delle altre varietà sono già giunta al termine del loro ciclo.

Il Consorzio di Tutela, presieduto da Domenico Di Stefano, guida con rigore la produzione e la promozione, con l’obiettivo di consolidare la posizione sui mercati nazionali e internazionali.

Il successo commerciale è innegabile, con una domanda che supera costantemente l’offerta e una crescita della produzione stimata al 30% per la stagione 2025.

L’espansione geografica è ambiziosa: dopo Germania e Spagna, si aprono nuove opportunità negli Stati Uniti, grazie anche alla collaborazione con la Regione Siciliana e a iniziative come la partecipazione al “Summer Fancy Food”.

Questa apertura verso nuovi mercati si concretizza anche con la trasformazione della pesca in prodotti derivati, come candite e sciroppi, ampliando le possibilità di fruizione del prodotto.

La pesca di Leonforte IGP non si limita a un mero prodotto alimentare: è un simbolo di tradizione, di qualità e di territorialità, un’espressione autentica dell’agricoltura siciliana destinata a conquistare nuovi consumatori e a celebrare i sapori unici della terra di Sicilia, con particolare attenzione all’impiego nell’alta pasticceria, sempre più attenta alla ricerca di ingredienti pregiati e distintivi.