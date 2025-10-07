Piadina Romagnola IGP: Successo Italiano in Brasile

La gastronomia italiana continua a conquistare nuovi traguardi e a consolidare il suo prestigio a livello globale.

Un significativo riconoscimento è stato recentemente ottenuto dalla Piadina Romagnola, un simbolo culturale ed enogastronomico profondamente radicato nel territorio dell’Emilia-Romagna.

L’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile (INPI), un’autorità cruciale nel proteggere gli interessi intellettuali e industriali nel paese sudamericano, ha ufficialmente conferito alla Piadina Romagnola la prestigiosa denominazione IGP – Indicazione Geografica Protetta.

Questo atto rappresenta molto più di una semplice registrazione legale.

Segna un passo importante nel percorso di tutela di un prodotto legato indissolubilmente al suo luogo di origine, alla sua storia e alle sue tradizioni.

La Piadina Romagnola, infatti, non è solo un alimento, ma l’incarnazione di un’identità territoriale complessa e stratificata.

La sua produzione, tramandata di generazione in generazione, si avvale di materie prime specifiche e di tecniche artigianali che ne definiscono le caratteristiche uniche.

L’IGP, in particolare, garantisce che il prodotto sia originario di una zona geografica delimitata, che la sua qualità o caratteristiche siano attribuibili prevalentemente all’ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che almeno una fase significativa della sua produzione (come la trasformazione o la lavorazione) avvenga nella stessa area geografica.

Nel caso della Piadina Romagnola, questo significa che la sua autenticità è legata al territorio compreso tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia e Bologna, e che la sua produzione rispetta un disciplinare preciso che ne salvaguarda la qualità e le caratteristiche distintive.

Questa certificazione non solo offre protezione contro imitazioni e contraffazioni, ma contribuisce anche a valorizzare l’immagine e la reputazione del prodotto, facilitando la sua esportazione e promuovendo il turismo enogastronomico nella regione.

La decisione dell’INPI riflette un crescente interesse per i prodotti italiani di qualità e un riconoscimento del valore aggiunto che deriva dalla loro autenticità e dalla loro connessione con il territorio.

L’ottenimento dell’IGP in Brasile apre nuove opportunità di mercato per i produttori romagnoli, consentendo loro di esportare un prodotto riconosciuto e protetto, capace di raccontare una storia di tradizione, passione e dedizione alla qualità.

Si tratta di un segnale forte per tutti i prodotti agroalimentari italiani che aspirano a conquistare nuovi mercati, dimostrando che la tutela dell’origine geografica è un investimento strategico per il futuro del Made in Italy.

La piadina, quindi, porta con sé non solo il sapore della Romagna, ma anche la promessa di un’eccellenza italiana riconosciuta e apprezzata oltreoceano.