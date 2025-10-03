La recente partecipazione del Consorzio di Tutela dell’IGP Pomodoro di Pachino alla fiera internazionale Fruit Attraction di Madrid si configura come un segnale incoraggiante, proiettando lo sguardo verso un futuro di espansione e resilienza.
Il presidente Sebastiano Fortunato esprime un cauto ottimismo, sottolineando l’attenzione suscitata dal prodotto siciliano da parte di operatori provenienti da mercati strategici come Olanda, Nigeria, Belgio e, particolarmente rilevante, la catena di distribuzione spagnola MammaFiore.
Pomodoro di Pachino: Successo a Fruit Attraction, sguardo al futuro.
