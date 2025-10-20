Puglia in Parlamento: Una Festa di Sapori e Tradizioni

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Puglia: Celebrare l’Eccellenza EnogastronomicaMercoledì 22 ottobre, la Camera dei Deputati si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle ricchezze della Puglia, grazie all’evento “Calici di Puglia”, promosso da U.

Co.

ViP – Unione dei Consorzi di Tutela dei Vini a Denominazione di Origine di Puglia.

L’iniziativa non è semplicemente una degustazione, ma un vero e proprio omaggio a un territorio ricco di storia, tradizione e autenticità, dove la terra modella sapori unici.

Cinque prestigiosi Consorzi vitivinicoli, custodi di antiche denominazioni e interpreti di un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, saranno i protagonisti della serata: il Consorzio del Primitivo di Manduria Dop, emblema di un vitigno autoctono dal carattere inconfondibile; il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Salice Salentino, sinonimo di eleganza e struttura; il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Castel del Monte, espressione di un terroir vocato; il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Gioia del Colle, con le sue note delicate e raffinate; e il Consorzio tutela vini Doc Brindisi e Doc Squinzano, ambasciatori di una tradizione secolare.

L’esperienza degustativa andrà ben oltre il vino, abbracciando un caleidoscopio di prelibatezze gastronomiche che raccontano la diversità del paesaggio pugliese.

La burrata di Andria Igp, con la sua cremosità impareggiabile, sarà affiancata da una selezione di mozzarelle artigianali.

Il capocollo di Martina Franca Igp, con il suo sapore intenso e persistente, arricchirà il viaggio sensoriale.

Il Pane di Laterza Igp, pilastro dell’alimentazione locale, offrirà una base per assaporare le fragranze dei taralli, delle friselle e delle focacce.

Un tripudio di dolcezze, dai fichi mandorlati ai confetti di Andria, passando per le paste di mandorla e i tradizionali dolci tipici, completerà il quadro, esaltati dal profumo intenso dell’olio extravergine d’oliva.

L’iniziativa, fortemente sostenuta da Novella Pastorelli, Presidente di U.

Co.

ViP e del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, si configura come un’opportunità strategica per proiettare l’immagine della Puglia a livello istituzionale e non solo.

Non si tratta solo di promuovere prodotti di eccellenza, ma di veicolare un messaggio più ampio che lega la qualità enogastronomica alla ricchezza del territorio, alla sua storia millenaria e all’impegno di intere generazioni di produttori.

L’evento intende inoltre favorire un dialogo costruttivo e una collaborazione sinergica tra i diversi attori del settore – produttori, consorzi e enti – per creare un sistema integrato di valorizzazione che preservi le tradizioni, promuova l’innovazione e rafforzi la competitività.

Si vuole comunicare al pubblico non solo il livello qualitativo dei vini, ma anche il legame indissolubile tra i vitigni e le caratteristiche uniche del loro areale di produzione, un connubio che contribuisce a definire l’identità del territorio.

La passione, la dedizione e la professionalità che animano i viticoltori pugliesi rappresentano un patrimonio inestimabile, un motore di crescita e un simbolo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo, impegnato a garantire standard qualitativi sempre più elevati e unicità intrinseca.