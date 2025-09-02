San Daniele a Venezia: un’esperienza di gusto tra arte e cinema.

Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di San Daniele si presenta a Venezia 79, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, non come mero sponsor, ma come partner strategico de “La Terrazza by Atlas Concorde”, un’oasi di eleganza e raffinatezza all’interno dell’Hotel Excelsior. Questa partecipazione si configura come un’opportunità distintiva per estendere la narrazione di un patrimonio gastronomico secolare, elevandolo a simbolo del Made in Italy autentico.La presenza non si limita a una degustazione occasionale, bensì si articola in un percorso sensoriale progettato per esaltare le peculiarità del Prosciutto di San Daniele. Sommelier esperti guideranno gli ospiti alla scoperta delle sfumature di gusto, suggerendo abbinamenti ricercati che amplificano l’esperienza, mettendo in risalto la complessità aromatica e la texture unica del prodotto. Si tratta di un’immersione nel mondo del prosciutto, un viaggio che racconta la storia del territorio collinare del Friuli, le tecniche di lavorazione tramandate di generazione in generazione, e l’impegno costante per la qualità e la sostenibilità.Il format “Aria di San Daniele”, già apprezzato in diverse città italiane, trova a Venezia una vetrina internazionale d’eccezione. Attraverso performance artistiche, installazioni evocative e incontri con produttori, si intende comunicare l’essenza del Prosciutto di San Daniele: non solo un alimento, ma un’espressione culturale, un legame profondo con la terra e le tradizioni friulane. L’obiettivo è creare un’atmosfera che trascenda il mero consumo, trasformando la degustazione in un’esperienza emozionale, un momento di condivisione e scoperta.La scelta di “La Terrazza by Atlas Concorde” come partner strategico sottolinea l’ambizione del Consorzio di consolidare l’immagine del Prosciutto di San Daniele come prodotto di eccellenza, capace di dialogare con il mondo del cinema e dell’arte. La Mostra di Venezia, con il suo pubblico cosmopolita di attori, registi, operatori del settore e personalità influenti, rappresenta un palcoscenico ideale per raggiungere un vasto e diversificato pubblico internazionale. Questa presenza non è solo un’occasione di visibilità, ma un investimento nella costruzione di un’identità forte e riconoscibile, in grado di rafforzare la reputazione del Prosciutto di San Daniele come ambasciatore del gusto italiano nel mondo.Attraverso questa iniziativa, il Consorzio di Tutela ribadisce il suo impegno a promuovere il Prosciutto di San Daniele come simbolo di un’eccellenza gastronomica profondamente radicata nel territorio, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, contribuendo a diffondere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale italiano. L’esperienza offerta a Venezia non è solo un assaggio di sapori, ma una narrazione completa di un’arte antica, un omaggio al saper fare italiano e un invito a scoprire le radici di un gusto autentico.