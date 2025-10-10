Vermouth di Torino IGP: Un traguardo storico per l’eccellenza italiana.

Il riconoscimento ufficiale del Consorzio di Tutela Vermouth di Torino IGP da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste rappresenta un traguardo storico, non solo per il settore vitivinicolo italiano, ma per l’intera filiera agroalimentare.

Questa denominazione geografica protetta (IGP) è la prima a essere concessa ad un vino aromatizzato, un primato che sottolinea l’importanza culturale, produttiva e identitaria del Vermouth di Torino.

La decisione del Ministero non è semplicemente una formalizzazione di un marchio, ma una consacrazione di un metodo di produzione, di una tradizione secolare e di un legame indissolubile con il territorio.

Il Vermouth di Torino, infatti, è ben più di un semplice vino aromatizzato: è l’esito di una complessa alchimia tra viticoltura, botanica e maestria artigianale.

La sua creazione affonda le radici nel XVIII secolo, quando i distillatori torinesi iniziarono ad arricchire il vino locale con erbe aromatiche, spezie e radici, provenienti da tutto il mondo, creando un elisir dal gusto unico e inconfondibile.

L’IGP garantisce che il Vermouth di Torino sia prodotto esclusivamente nella sua area geografica di origine, delimitata intorno alla città di Torino, e che rispetti un disciplinare di produzione rigoroso.

Questo disciplinare definisce le caratteristiche del vino base, utilizzato come materia prima, che deve essere ottenuto da uve coltivate nelle zone indicate e vinificate secondo metodi tradizionali.

Stabilisce inoltre le varietà di erbe aromatiche e spezie ammesse, le proporzioni massime utilizzabili e i processi di infusione e macerazione che devono essere seguiti.

Il riconoscimento IGP non solo protegge il nome “Vermouth di Torino” da utilizzi impropri e imitazioni, ma valorizza anche l’identità e la reputazione del prodotto, promuovendone la conoscenza e l’apprezzamento a livello nazionale e internazionale.

Permette ai consumatori di identificare con certezza un prodotto autentico, frutto di un savoir-faire locale tramandato di generazione in generazione.

Questa tutela rappresenta un potente stimolo per i produttori del Vermouth di Torino, incentivandoli a preservare le tecniche tradizionali, a investire in ricerca e sviluppo per migliorare la qualità del prodotto e a promuovere la sostenibilità ambientale.

Inoltre, favorisce lo sviluppo del turismo enogastronomico nella regione, creando nuove opportunità di lavoro e contribuendo alla crescita economica del territorio.

Il Vermouth di Torino IGP non è solo un ingrediente versatile per cocktail classici come il Negroni e l’Americano, ma è anche un aperitivo da gustare liscio, con ghiaccio e una fetta d’arancia, per apprezzarne appieno la complessità aromatica e il sapore inconfondibile.

La sua storia, la sua produzione e il suo legame con il territorio lo rendono un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, un patrimonio culturale da proteggere e valorizzare.

Questo riconoscimento IGP segna un nuovo capitolo nella storia di un prodotto che incarna l’eleganza, la tradizione e la creatività del Piemonte.