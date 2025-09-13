Zafferano dell’Aquila: Vent’anni di DOP, un tesoro da scoprire.

Lo zafferano dell’Aquila, un tesoro agronomico e culturale, incarna un paradigma di sviluppo territoriale che trascende la semplice produzione alimentare. Il suo riconoscimento ventennale come Denominazione di Origine Protetta (DOP) non è solo una certificazione di qualità, ma un simbolo della resilienza e dell’identità di un’area interna italiana, un volano per un turismo enogastronomico sempre più consapevole e ricercatore. Le recenti statistiche rivelano come la scelta di una destinazione turistica sia sempre più influenzata dall’offerta agroalimentare locale, un dato che risuona con particolare forza in territori come l’Aquilano, dove le presenze turistiche hanno registrato incrementi significativi.L’impegno governativo, testimoniato dall’allocazione di undici miliardi di euro negli ultimi due anni destinati al settore primario, riflette una visione strategica che riconosce l’agricoltura non come un’attività marginale, ma come pilastro fondamentale per la prosperità e la coesione sociale. Questa visione si fonda sulla consapevolezza del profondo legame tra il territorio, le sue tradizioni, il lavoro dei produttori e il futuro delle comunità locali.L’evento celebrativo, ospitato nel suggestivo complesso di San Colombo a Barisciano, dimora dello stesso sottosegretario all’Agricoltura, ha rappresentato un’occasione per celebrare non solo il ventennale della DOP, ma anche la lungimiranza di coloro che, vent’anni fa, hanno intrapreso un percorso di valorizzazione di questo prodotto d’eccellenza. L’attenzione alla tracciabilità, elemento cruciale per garantire l’autenticità e la qualità dello zafferano, si è evoluta in un sistema di certificazione sempre più rigoroso e trasparente, un investimento nella fiducia dei consumatori e nella reputazione del territorio.Lo zafferano dell’Aquila non è solo una spezia pregiata, ma un elemento tangibile di un patrimonio storico e culturale che affonda le sue radici nella terra e nel lavoro delle generazioni passate. La sua coltivazione, un’arte complessa che richiede cura, passione e profonda conoscenza del territorio, rappresenta un legame indissolubile con il paesaggio e le tradizioni locali. La reinterpretazione culinaria dello zafferano, affidata ai talentuosi chef Matteo Di Panfilo e Stefano Ferrauti, ha offerto agli ospiti una degustazione sensoriale che ha esaltato le caratteristiche uniche del prodotto, dimostrando la sua versatilità e il suo potenziale in cucina. L’evento ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato che coniughi la tutela della biodiversità, la promozione del territorio, la valorizzazione del prodotto e la creazione di opportunità di sviluppo locale, un modello replicabile in altre aree interne del Paese. La valorizzazione dello zafferano dell’Aquila, infatti, si configura come un esempio virtuoso di come l’agricoltura, quando integrata in una strategia di sviluppo territoriale, possa generare benefici economici, sociali e ambientali duraturi.