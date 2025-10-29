Zucche: Prezzi in Calo e Halloween a Rischio?

Analisi di Mercato delle Zucche: Trend in Calo e Prospettive per HalloweenLa settimana che precede Halloween segna il culmine della stagione delle zucche ornamentali, con un andamento dei prezzi che riflette dinamiche complesse e in evoluzione.

I dati, elaborati dalla Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) attraverso la Rete Italmercati, rilevano una significativa riduzione dei listini all’ingrosso, attestandosi al -14,5% rispetto all’anno precedente.

Il prezzo medio per chilogrammo, che lo scorso anno si aggirava intorno a 1,10 euro, si è ora stabilizzato a 0,94 euro/kg.

Questa flessione, sebbene apparente, è il risultato di una congiuntura favorevole: un’offerta particolarmente abbondante e una qualità complessivamente elevata del prodotto, che spaziano dalle varietà ornamentali destinate alla decorazione di case e negozi, a quelle commestibili, tradizionalmente utilizzate in preparazioni culinarie stagionali.

L’abbondanza di prodotto, unita a condizioni climatiche che hanno favorito la crescita, ha contribuito a moderare i prezzi.

Tuttavia, il quadro del mercato delle zucche è più sfaccettato se si considera la domanda di zucche commestibili.

A differenza delle varietà ornamentali, che beneficiano della crescente popolarità di Halloween e della tendenza alla decorazione tematica, la richiesta di zucche destinate al consumo alimentare mostra segni di debolezza.

Questo fenomeno è direttamente correlato alle temperature anomale, persistentemente superiori alle medie stagionali.

L’autunno mite ritarda il naturale desiderio di riscoprire i piatti caldi e confortanti che tradizionalmente vedono le zucche come ingrediente chiave.

L’effetto di queste temperature elevate si traduce in un rallentamento del consumo e, di conseguenza, in una pressione al ribasso sui prezzi delle zucche commestibili, sebbene questi ultimi si mantengano generalmente inferiori rispetto a quelli delle zucche ornamentali.

L’analisi di Bmti sottolinea come la stagionalità, le condizioni climatiche e le tendenze del consumo siano fattori determinanti nell’andamento del mercato delle zucche.

La prossimità di Halloween, pur stimolando la domanda di zucche ornamentali, non compensa completamente la debolezza del settore alimentare, creando un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione.

Il futuro andamento dei prezzi dipenderà in larga misura dall’evoluzione delle temperature e dalla capacità del settore di promuovere l’utilizzo delle zucche in preparazioni innovative e adatte a un clima mite.

L’innovazione nella comunicazione e nello sviluppo di prodotti a base di zucca potrebbe rivelarsi cruciale per sostenere la domanda e mitigare gli effetti negativi delle temperature superiori alla media.