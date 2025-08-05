giovedì 7 Agosto 2025

Tonno di coniglio: il...

Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così, tra Langhe e Monferrato,...

Mazzafegato, l’anima rustica della...

Un salume antico nato dalla cucina del recupero: tra frattaglie, spezie e tradizioni...

Uva da tavola pugliese:...

L'uva da tavola italiana, e in particolare quella pugliese, si afferma con crescente...

Uva da Tavola Italiana:...

Il panorama dell'uva da tavola italiana sta vivendo una profonda trasformazione, segnata da...
RegioniValle d'AostaProsciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d'Aosta
Valle d'Aosta

Prosciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d’Aosta

Di Redazione CityNotizie

Il cuore delle Valli d’Aosta si anima nuovamente dal 13 al 15 giugno con ‘Prosciuttiamo’, la celebrazione annuale del prestigioso prosciutto crudo di Saint-Marcel, giunta alla sua nona edizione. Un evento che trascende la semplice degustazione, trasformandosi in un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza immersiva nelle tradizioni valdostane.L’apertura ufficiale, venerdì sera alle 21, sarà un momento di prestigio con la presenza di due figure emblematiche dello sport italiano: Federica Brignone e Giorgia Collomb, campionesse di sci alpino. Il dialogo con le atlete, moderato dal noto giornalista Carlo Gobbo, offrirà spunti interessanti sul mondo dello sport, sull’impegno e sulla passione che animano questi percorsi di eccellenza.’Prosciuttiamo’ non è solo prosciutto, ma un percorso che abbraccia l’intero territorio, estendendosi per 18 chilometri lungo la suggestiva “Via del Prosciutto”. Tredici tappe, disseminate tra i pittoreschi villaggi di Saint-Marcel, offriranno un caleidoscopio di attività, pensate per soddisfare i gusti di ogni visitatore. Gli appassionati di sport e natura potranno cimentarsi in percorsi escursionistici, ciclismo e attività all’aria aperta, scoprendo angoli nascosti e panorami mozzafiato.Il sabato 14 sarà il giorno del Vertical Saint-Marcel Prosciuttiamo, la quinta edizione di una corsa in salita che mette alla prova la resistenza e la passione per la montagna. Un evento che attira sempre più partecipanti, desiderosi di sfidarsi in un contesto unico e suggestivo.La manifestazione si distingue anche per l’attenzione alla tradizione e alla cultura locale. Gli antichi saperi si riaccendono con dimostrazioni dal vivo: il suono ritmico della macinazione del grano, azionato da un antico mulino ad acqua, si mescola al profumo inebriante del pane appena sfornato nell’antico forno del 1600 di Seissogne. Queste attività offrono un’occasione unica per scoprire le tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, un vero e proprio patrimonio immateriale da custodire e valorizzare.’Prosciuttiamo’ si configura quindi come un evento multifunzionale, un connubio perfetto tra enogastronomia, sport, cultura e divertimento, un’occasione imperdibile per immergersi nell’autentica anima della Valle d’Aosta e scoprire i sapori unici del suo prosciutto crudo di Saint-Marcel. Un viaggio tra le montagne, i sapori e le tradizioni di una terra ricca di storia e di fascino.

- Advertisement -spot_img

Altro da CityFood

Storie di gusto

Mangiare con stile: i ristoranti e le pizzerie a tema più divertenti d’Italia

Redazione CityNotizie -
Dal medioevo al cinema, passando per mondi fantasy e...
Liguria

VegToria, la fattoria vegana che resiste tra le montagne dei cacciatori

Redazione CityNotizie -
Sulle alture di Genova, a Davagna, nasce una realtà...
Piemonte

Arrosticini in Piemonte? Sì, ma con stile: Civico 4 è il bistrot che non ti aspetti a Tortona

Redazione CityNotizie -
Tradizione abruzzese e creatività contemporanea si incontrano in un...
Piemonte

Tonno di coniglio: il piatto piemontese che inganna l’occhio ma conquista il palato

Redazione CityNotizie -
Nessun pesce, solo ingegno contadino e conservazione artigianale: così,...
Piemonte

La Masca: l’osteria senza menu dove il formaggio detta legge

Redazione CityNotizie -
Nel cuore delle Alpi piemontesi, a Frassinetto, c’è un’osteria...
Piemonte

Strada del Barolo: viaggio tra colline, castelli e il “re” dei vini

Redazione CityNotizie -
Un itinerario indimenticabile tra i paesaggi delle Langhe, dove...
Sicilia

La Vucciria di Palermo è il miglior mercato al mondo per i food lover

Redazione CityNotizie -
Tra bancarelle, fritture e musica notturna, il cuore pulsante...
Protagonisti

Giammarco Gori, il prodigio della mixology: a 20 anni brilla nel cuore di Firenze

Redazione CityNotizie -
Ha solo vent’anni ed è già dietro il bancone...
Protagonisti

Chef italiani a Parigi: la rivoluzione silenziosa che ha cambiato la cucina francese

Redazione CityNotizie -
Dalle cucine spartane dei bistrot di periferia ai ristoranti...
- Advertisement -spot_img

Subscribe to UrbanEdge

Latest insightful articles delivered straight to your inbox weekly

© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv