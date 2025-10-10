62ª Mostra del Tartufo: Cultura, Sapori e Record a Sant’Angelo in Vado

62ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado: Un Viaggio tra Cultura, Tradizione e InnovazioneSant’Angelo in Vado si appresta ad accogliere l’attesa edizione della sua storica Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, un evento che, dal 11 al 12 ottobre, trasformerà il borgo marchigiano in un vibrante crocevia di esperienze sensoriali, artistiche e gastronomiche.

La 62ª edizione si configura non solo come una celebrazione del pregiato tubero, ma come una vera e propria immersione nel tessuto culturale e nella storia del territorio.

Sabato 11 Ottobre: Tra Ricordi, Sapori e Arte ContemporaneaIl sabato si aprirà alle 14:30 con un talk dedicato alle origini e all’evoluzione del tartufo nella cultura locale, un viaggio nel tempo che ripercorre le tecniche di ricerca tradizionali e l’importanza socio-economica del tubero per la comunità vadese.

A seguire, un’esperienza di cerca collettiva offerta da Martelli Fabiano Tartufi, un’opportunità unica per apprendere direttamente dai professionisti le strategie di individuazione e la conoscenza dell’habitat ideale per il tartufo bianco.

Alle 16:30, la suggestiva Piazza delle Erbe si animerà con uno spettacolo di falconeria, un richiamo alla simbiosi tra uomo e natura che da sempre caratterizza l’attività di ricerca del tartufo.

Alle 17, i Giardini Avis ospiteranno l’inaugurazione della mostra “Ai Posteri”, un progetto artistico che vede giovani contemporanei reinterpretare immagini d’archivio per omaggiare i tartufai locali, creando un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione visiva.

La vibrante Piazza Umberto I, a partire dalle 16, si trasformerà in un mercato straordinario, con espositori che offriranno tartufi freschi di alta qualità.

Il momento culminante del sabato sarà il taglio del nastro, previsto per le 18:30, seguito dalla preparazione di una frittata al tartufo di dimensioni eccezionali, un tentativo di battere il record mondiale del Guinness, offerta in degustazione al pubblico grazie all’abile maestria dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.

Corso Garibaldi si animerà come “Via dei Mercanti”, con artigiani, hobbisti e produttori locali che offriranno le loro creazioni, concludendosi con un coinvolgente dj set per allietare la serata.

Domenica 12 Ottobre: Un Intenso Programma di EventiLa domenica sarà dedicata a un’immersione ancora più profonda nella cultura del tartufo, con esperienze di cerca aperte a tutti a partire dalle 10.

Un raduno di auto storiche, “Le Strade del Tartufo”, attraverserà il territorio, creando un suggestivo corteo tra le colline.

L’apertura di “Tartufarte”, il festival dell’arte in via Maremma, offrirà un’ulteriore dimensione creativa all’evento.

Alle 11:30, il celebre chef Roberto Dormicchi, alias “Triglia di Bosco”, delizierà il pubblico con un cooking show, preparando una spaghettata collettiva in Piazza Umberto I, un momento di convivialità e gusto.

Il pomeriggio sarà dedicato alla memoria di Nanni Valentini, illustre artista vadese, con un convegno in programma alle 16 presso l’auditorium di Santa Caterina, celebrante il quarantennale della sua scomparsa.

L’opera “Annunciazione di Urbania”, un capolavoro di Valentini, sarà esposta al Punto IAT per tutta la durata della mostra, testimoniando l’importanza dell’artista nel panorama culturale locale.

La cerimonia di premiazione del “Premio Tartufo d’Oro” è prevista per le 17:30, un riconoscimento prestigioso che quest’anno sarà conferito a Oscar Farinetti, figura di spicco nel mondo agroalimentare, che presenterà il suo romanzo “La regola del silenzio”.

La 62ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado si propone dunque come un evento multifacetico, capace di coniugare tradizione, innovazione e cultura, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile nel cuore del territorio marchigiano.