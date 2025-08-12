Abruzzo a Expo 2025 Osaka: un viaggio tra tradizione e innovazione per il Giappone

Abruzzo, un viaggio esperienziale tra tradizione e innovazione per il mercato giapponese: la sfida di Expo 2025 OsakaL’Abruzzo si appresta a presentarsi al mondo attraverso l’Esposizione Universale di Osaka nel 2025, un’occasione cruciale per proiettare l’immagine della regione come destinazione turistica di eccellenza e polo di innovazione nel settore agrifood. L’evento si configura come un ponte ideale per instaurare relazioni strategiche con operatori e consumatori giapponesi, attenti alla qualità, all’autenticità e alla sostenibilità.Il cuore dell’offerta abruzzese si concentra su un turismo esperienziale, capace di valorizzare il ricco patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico. Si tratta di un approccio che va oltre la semplice visita, proponendo un vero e proprio viaggio emozionale attraverso i borghi storici, le coste incontaminate, i maestosi tracciati dell’Appennino e i caratteristici trabocchi, testimonianza di una tradizione marinara unica al mondo.L’impegno della Regione Abruzzo, supportato dalla collaborazione con enti come la Camera di Commercio e con il supporto di figure chiave come il Sottosegretario Daniele D’Amario e il dirigente Carlo Landerset, mira a costruire un’offerta turistica diversificata e personalizzata. Dalle degustazioni nei rinomati cru vinicoli alle escursioni nei parchi nazionali, passando per la scoperta di siti archeologici e la partecipazione a feste e sagre tradizionali, ogni esperienza è pensata per creare un legame profondo con il territorio e la sua gente.Un ruolo fondamentale è giocato anche dal settore agrifood, con particolare attenzione alla promozione di prodotti tipici di alta qualità, frutto di una filiera corta e sostenibile. La valorizzazione di eccellenze come la carne abruzzese, il formaggio pecorino e il miele di montagna, si coniuga con l’innovazione tecnologica e la ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente.L’iniziativa, finanziata attraverso voucher specifici, ha permesso a ventuno operatori economici di partecipare attivamente alla preparazione dell’evento, contribuendo a definire un’immagine coordinata e coerente dell’Abruzzo. Il Presidente Marsilio ha inoltre sottolineato l’importanza strategica dell’aeroporto di Pescara, quale porta d’accesso privilegiata alla regione, e ha annunciato interventi mirati per incrementare i flussi turistici.L’ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale dell’Expo 2025, ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità di presentare l’Abruzzo ai giapponesi, evidenziando come la regione possa rappresentare una risposta concreta alla ricerca di mete alternative e autentiche. La Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, ha ribadito l’impegno del sistema camerale nel sostenere lo sviluppo del turismo e nell’incentivare politiche innovative per promuovere l’incoming.In sintesi, l’Abruzzo si presenta a Expo 2025 Osaka con l’obiettivo di costruire un brand forte e riconoscibile, capace di attrarre un turismo di qualità, attento alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, contribuendo alla crescita economica e alla promozione dell’immagine della regione nel mondo. L’evento si prefigge di essere un vero e proprio laboratorio di idee e di sperimentazione, per definire nuove strategie di sviluppo turistico e per costruire un futuro più prospero per l’Abruzzo.