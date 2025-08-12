Abruzzo Digitale: Turismo Rigenerato tra Tradizione e Innovazione

Abruzzo: Un’Esperienza Turistica Rigenerata Attraverso l’Innovazione DigitaleL’Abruzzo si appresta a ridefinire il concetto di turismo, abbracciando la digitalizzazione come motore di accessibilità e valorizzazione del suo straordinario patrimonio. “Abruzzo da Vivere”, un’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, nasce con l’ambizioso obiettivo di trasformare l’esperienza del visitatore, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Il lancio, simbolicamente collocato nel cuore della Costa dei Trabocchi, uno dei luoghi iconici della regione, segna un punto di svolta per il turismo abruzzese.Il cuore pulsante di questa trasformazione è l’applicazione mobile “Abruzzo da Vivere”, scaricabile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Più di un semplice strumento di ricerca, l’app si configura come un ecosistema digitale che offre una panoramica completa delle opportunità presenti nel territorio. Gli utenti potranno esplorare attrazioni turistiche, itinerari tematici, eventi culturali e festival, ristoranti tipici, strutture ricettive e una vasta gamma di servizi. La piattaforma permette di filtrare i risultati per comune, tematica (sport, cultura, relax, altro) e preferenze personali, personalizzando l’esperienza di viaggio. La geolocalizzazione integrata offre la possibilità di scoprire i punti di interesse nelle immediate vicinanze, suggerendo percorsi e soluzioni su misura.Il progetto “Abruzzo da Vivere” si inserisce in una strategia più ampia di Confartigianato, finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo regionale. L’iniziativa vuole superare la frammentazione dell’offerta turistica, spesso limitante per la piena valorizzazione delle risorse locali, e creare una sinergia tra i diversi attori del territorio. L’ambizione è quella di offrire un’esperienza turistica autentica, in grado di coinvolgere sia la popolazione residente che i visitatori, stimolando la scoperta di tradizioni, sapori e paesaggi unici.“L’Abruzzo non è solo una destinazione da visitare, ma un mondo da vivere”, sottolinea il presidente della Costa dei Trabocchi, Matteo Liberatoscioli, riflettendo l’essenza del progetto. Questa visione si traduce in un impegno concreto a promuovere un turismo responsabile e consapevole, capace di preservare l’identità culturale e ambientale del territorio. L’iniziativa si propone di rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come meta turistica di qualità, capace di offrire un’esperienza memorabile e arricchente. Il lancio estivo simboleggia la vitalità e l’energia del territorio, invitando a riscoprire le sue meraviglie attraverso un nuovo, innovativo strumento digitale.